Главная Одесса Борщевой набор на одесском Привозе: цены на овощи сегодня

Дата публикации 14 апреля 2026 19:01
Люди покупают овощи на базаре. Фото: Новини.LIVE

Одесский "Привоз" штормит от новых цен. Стоимость овощей на главном рынке города пошла вверх. Основной удар по кошелькам покупателей наносит импортная продукция, цена которой привязана к курсу валют и сложной логистике.

Журналисты Новини.LIVE побывали на одесском "Привозе" и узнали актуальные цены на овощи.

Цены на Привозе

На одесском Привозе перед праздниками изменились цены на овощи. Продавцы объясняют, что импортные товары дорожают быстрее из-за логистики и курса валют. В то же время на прилавках появляется больше украинской продукции, что немного тормозит общий рост цен.

Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Сейчас цены выглядят так:

  • Картофель — 30 грн/кг
  • Морковь — 40 грн/кг
  • Свекла — 30 грн/кг
  • Капуста старая — 40 грн/кг
  • Капуста молодая — 110 грн/кг
  • Помидоры — 250 грн/кг
  • Баклажан — 280 грн/кг
  • Кабачок — 250 грн/кг
  • Перец — 300 грн/кг
  • Огурцы — 250 грн/кг
  • Грибы — 180-250 грн/кг

Грибы на Привозе продают в пределах 180-250 грн за килограмм, а белые грибы могут достигать 450 грн.

Корнеплоды на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Как изменились цены за месяц

За последний месяц больше всего подорожали базовые овощи. Морковь выросла с 25 до 40 грн/кг (+15 грн). Свекла — с 20 до 30 грн (+10 грн). Старая капуста поднялась вдвое — с 20 до 40 грн.

Читайте также:

Огурцы также прибавили в цене: со 180 до 250 грн за килограмм (+70 грн). Помидоры выросли со 180-220 грн до 250 грн. Перец поднялся с 200-250 грн до примерно 300 грн. Молодая капуста подорожала не так резко — со 100 до 110 грн за килограмм (+10 грн). Картофель остался без изменений — 30 грн/кг.

Как сообщали Новини.LIVE, что дунайская сельдь в Одессе уже почти заканчивается, хотя цена на нее остается высокой. Рыбу привозят небольшими партиями, и она быстро расходится. Несмотря на это, стоимость не снижается и для многих покупателей остается ощутимой. В то же время на Привозе есть более дешевые альтернативы, которые держат стабильную цену.

Также Новини.LIVE писали, в Одессе на рынке Черемушки выросли цены на зелень и листовые салаты. Подорожали укроп, кинза и импортные позиции, которые привозят из-за границы, поэтому стоимость держится высокой. Продавцы ожидают, что с началом сезона цены начнут снижаться.

Одесса овощи цены
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
Реклама

