В Одесі дорожчають овочі та фрукти: проблеми аграріїв

Люди на базарі.

В Одесі знову дорожчають овочі та фрукти, і найбільше це відчутно навесні. У цей період запаси минулого врожаю майже закінчуються, а новий ще не з’являється у достатній кількості. Через це ціни можуть різко змінюватися навіть за кілька днів. Причина не лише в сезонності, а й у проблемах агросектору.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Степан Чернявський.

Площа та зрощення

Навесні ринок традиційно стикається з дефіцитом продукції, що одразу впливає на ціни. Вирішити проблему можна за рахунок збільшення площ під овочі та фрукти, а також розвитку сучасних технологій. Особливо важливим є зрошення, яке дозволяє отримувати стабільні врожаї навіть у складних умовах. За словами Степана Чернявського, щоб закрити потреби регіону, необхідно розширити посіви.

"Щоб повністю покрити потреби області, потрібно додатково розвинути близько 17 тисяч гектарів під овочі. Якщо ж використовувати зрошення, достатньо буде 6–8 тисяч гектарів", — пояснює він.

Степан Чернявський про проблеми аграріїв.

Окрему роль відіграє розвиток садівництва. Держава пропонує компенсації для фермерів, які закладають нові сади. Це має стимулювати виробництво фруктів, однак результат буде не одразу, адже такі інвестиції потребують років.

Державна підтримка

Підтримка аграріїв уже працює, але її вплив відкладений у часі. Закладення садів і розвиток інфраструктури не дають миттєвого результату, тому швидко знизити ціни не вдасться. Водночас такі кроки створюють основу для стабільності в майбутньому. Чернявський наголошує, що компенсації можуть сягати значних сум.

"Держава компенсує до 400 тисяч гривень на гектар, але аграріям потрібен час і стабільність, щоб ці програми дали результат", — зазначає він.

Брак працівників

Ще однією причиною подорожчання є нестача робочої сили на Одещині. Через війну багато підприємств втратили працівників, що вплинуло на обсяги виробництва. Найбільше це відчувають малі та середні господарства, які не можуть швидко знайти заміну. На думку Чернявського, ситуацію можна змінити через податкові стимули.

"Справедливо було б оцінювати підприємства за податками на одного працівника. Це стимулювало б бізнес підвищувати зарплати і легалізовувати доходи", — підкреслює він.

Такі зміни могли б зробити ринок праці більш прозорим і водночас підтримати економіку. У перспективі це допомогло б стабілізувати виробництво та зменшити цінові коливання.

Як повідомляли Новини.LIVE, що в Одеському регіоні фіксують значний дефіцит овочів і фруктів. Йдеться про розрив між тим, скільки регіон споживає, і тим, скільки реально виробляє. Попри активне виробництво, область не покриває власні потреби, що впливає на ціни та постачання.

Також Новини.LIVE писали, що вартість овочів на головному ринку Одеси пішла вгору. Основний удар по гаманцях покупців завдає імпортна продукція, ціна якої прив'язана до курсу валют та складної логістики.