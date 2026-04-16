В Одессе дорожают овощи и фрукты: проблемы аграриев

Люди на базаре.

В Одессе снова дорожают овощи и фрукты, и больше всего это ощутимо весной. В этот период запасы прошлого урожая почти заканчиваются, а новый еще не появляется в достаточном количестве. Поэтому цены могут резко меняться даже за несколько дней. Причина не только в сезонности, но и в проблемах агросектора.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Степан Чернявский.

Площадь и орошение

Весной рынок традиционно сталкивается с дефицитом продукции, что сразу влияет на цены. Решить проблему можно за счет увеличения площадей под овощи и фрукты, а также развития современных технологий. Особенно важным является орошение, которое позволяет получать стабильные урожаи даже в сложных условиях. По словам Степана Чернявского, чтобы закрыть потребности региона, необходимо расширить посевы.

"Чтобы полностью покрыть потребности области, нужно дополнительно развить около 17 тысяч гектаров под овощи. Если же использовать орошение, достаточно будет 6-8 тысяч гектаров", — объясняет он.

Степан Чернявский о проблемах аграриев.

Отдельную роль играет развитие садоводства. Государство предлагает компенсации для фермеров, которые закладывают новые сады. Это должно стимулировать производство фруктов, однако результат будет не сразу, ведь такие инвестиции требуют лет.

Государственная поддержка

Поддержка аграриев уже работает, но ее влияние отложено во времени. Закладка садов и развитие инфраструктуры не дают мгновенного результата, поэтому быстро снизить цены не удастся. В то же время такие шаги создают основу для стабильности в будущем. Чернявский отмечает, что компенсации могут достигать значительных сумм.

"Государство компенсирует до 400 тысяч гривен на гектар, но аграриям нужно время и стабильность, чтобы эти программы дали результат", — отмечает он.

Нехватка работников

Еще одной причиной подорожания является нехватка рабочей силы в Одесской области. Из-за войны многие предприятия потеряли работников, что повлияло на объемы производства. Больше всего это чувствуют малые и средние хозяйства, которые не могут быстро найти замену. По мнению Чернявского, ситуацию можно изменить через налоговые стимулы.

"Справедливо было бы оценивать предприятия по налогам на одного работника. Это стимулировало бы бизнес повышать зарплаты и легализировать доходы", — подчеркивает он.

Такие изменения могли бы сделать рынок труда более прозрачным и одновременно поддержать экономику. В перспективе это помогло бы стабилизировать производство и уменьшить ценовые колебания.

