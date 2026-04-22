Холодная зима на Одесчине может повредить урожай фруктов: прогнозы

После непростой зимы аграрии Одесской области внимательно следят за состоянием садов и формируют первые прогнозы на урожай. Несмотря на опасения из-за холодного периода, нынешняя весна дает осторожный оптимизм: деревья хорошо перенесли зиму и уже активно входят в фазу вегетации. В то же время окончательные выводы делать рано — впереди еще период возможных погодных рисков, которые традиционно влияют на урожайность.

Журналисты Новини.LIVE поговорили о текущей ситуации и перспективах на урожай 2026 года с профессором кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета Ириной Ищенко.

Как перезимовали сады

Деревья вышли из зимнего периода без значительных повреждений и постепенно переходят к активной фазе развития. Раннецветущие культуры уже завершают цветение, тогда как другие только приближаются к этому этапу. Сейчас в садах наблюдается плавное и постепенное развитие.

"В целом, если говорить о нашей области, критических температур не наблюдалось, даже те заморозки, которые были, значительного вреда не нанесли. Цветение продолжается довольно растянуто, и если не будет поздних заморозков, которые были, например, в прошлом году, то есть все основания ожидать довольно высокие урожаи", — отмечает профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко.

Из-за относительно прохладной весны процесс цветения проходит не стремительно, а растянуто во времени. С одной стороны, уменьшает риски одновременного поражения растений, а с другой — влияет на процесс опыления, который также длится дольше. В целом же температурный режим соответствует сезонным нормам, что положительно сказывается на состоянии насаждений.

Обработка деревьев

Именно сейчас важно не упустить период защиты растений от болезней. Весенняя влага и умеренные температуры создают благоприятные условия для развития грибковых инфекций, которые могут существенно повлиять на будущий урожай.

"Если сейчас не провести обработки, то можно столкнуться с такими проблемами, как монилиоз или курчавость листьев персика. Именно в этот период инфекции проникают в деревья и в дальнейшем активно развиваются", — объясняет эксперт.

Среди основных рисков для садов Одесской области аграрии традиционно выделяют поздние весенние заморозки. Именно они способны нанести наибольший вред уже сформированным цветам и завязям. Впрочем, за последние годы хозяйства частично адаптировались к этим вызовам и применяют различные методы защиты.

Высокие температуры летом

Вопрос высоких температур в летний период для садов Одесской области остается одним из ключевых факторов, который может повлиять на урожай. В условиях изменения климата аграрии все чаще сталкиваются с длительными периодами жары и дефицитом влаги. В то же время отрасль постепенно адаптируется к новым реалиям — в частности, через восстановление систем орошения и подбор более устойчивых культур и сортов. В области уже начата программа восстановления орошения, что является критически важным для стабильности урожаев. Впрочем, реализация таких проектов требует значительных ресурсов - как водных, так и финансовых.

"Очень плохо при таких температурах будет чувствовать себя семенная группа, особенно без орошения — это яблоки, груши, айва. Все остальное, что типично для нашего региона, такие температуры выдерживает значительно лучше", — объясняет Ирина Ищенко.

Основу садов Одесской области традиционно составляют косточковые культуры — персики, абрикосы, сливы. Благодаря своим биологическим особенностям они лучше приспособлены к засушливому климату и легче переносят жару. К тому же в летний период, когда температура достигает пиковых значений, эти культуры уже не находятся в фазе цветения, а значит — менее уязвимы к температурным стрессам. В то же время длительная жара в сочетании с низкой влажностью может иметь свои последствия.

"Может быть частичное опадение завязи, могут возникать дефекты плодов. Это больше влияет на товарность, чем на сам объем урожая", — отмечает эксперт.

Несмотря на периодические температурные пики, специалисты не прогнозируют длительных экстремальных волн жары. В то же время кратковременные повышения температуры до очень высоких значений — в частности до 40+ градусов в воздухе и еще больше на поверхности почвы — остаются вполне вероятными.

Одесская селекция

Важную роль в адаптации садоводства играет селекция. Украинские ученые работают над созданием новых сортов, которые лучше выдерживают засуху, жару и другие климатические вызовы. Параллельно аграрии активно внедряют и сорта из южных регионов, где высокие температуры являются нормой. На сегодня большинство садов Одесской области демонстрирует положительную динамику. Персики находятся в хорошем состоянии, абрикосы — в зависимости от сорта — уже завершили или завершают цветение, а сливы традиционно показывают стабильные результаты.

"Если фермеры смогут вовремя обработать насаждения и найдут рабочую силу для сбора урожая, то есть все основания ожидать высокие урожаи и хорошее товарное качество", — подчеркивает Ирина Ищенко.

Впрочем, кадровый дефицит остается одним из серьезных вызовов для отрасли. Именно на этапе сбора урожая нехватка работников может повлиять на конечный результат не меньше, чем погодные условия.

Новые сорта в Одесской области

Параллельно в регионе продолжается постепенное обновление садов. Старые насаждения заменяют новыми, более продуктивными и адаптированными к современным условиям. Также расширяется спектр культур — в частности, растет интерес к орехоплодным, таким как миндаль и фундук. Отдельное внимание уделяют и развитию вишневых садов, которые сейчас являются дефицитными для региона. В то же время их выращивание имеет свои особенности, в частности требует механизированного сбора.

"Современные технологии выращивания вишни предусматривают комбайновый сбор. Для этого нужны специальные сорта — плотные и транспортабельные", — объясняет эксперт.

В общем, несмотря на все вызовы — климатические, экономические и кадровые — садоводство в Одесской области продолжает развиваться. И хотя этот процесс не является быстрым из-за высокой стоимости закладки новых садов, отрасль постепенно адаптируется к новым условиям и сохраняет потенциал для стабильных урожаев в будущем.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одесском регионе фиксируют значительный дефицит овощей и фруктов. Речь идет о разрыве между тем, сколько регион потребляет, и тем, сколько реально производит. Несмотря на активное производство, область не покрывает собственные потребности, что влияет на цены и поставки.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе снова дорожают овощи и фрукты, и больше всего это ощутимо весной. В этот период запасы прошлого урожая почти заканчиваются, а новый еще не появляется в достаточном количестве. Поэтому цены могут резко меняться даже за несколько дней. Причина не только в сезонности, но и в проблемах агросектора.

