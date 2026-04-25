Потерь почти нет: как пережили холодную зиму сады на Одесчине

Цветение фруктовых деревьев. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Садоводческий сезон в Одесской области стартовал с положительных оценок. Несмотря на морозную и снежную зиму, деревья хорошо перенесли сезон и сейчас нормально входят в фазу активного роста.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета, Ирина Ищенко.

Сады в Одесской области после зимы: какое состояние деревьев

Ирина Ищенко объясняет, что для садоводов зима всегда остается одним из ключевых периодов года, ведь именно после нее становится понятно, насколько деревья готовы к новому сезону. В этом году в Одесской области серьезных опасений относительно массовых повреждений не подтвердилось. Деревья в регионе сохранили хорошее состояние. По ее словам, значительных потерь из-за морозов пока не наблюдается.

"Несмотря на то, что у нас была довольно холодная зима, учитывая последние годы, деревья себя очень хорошо чувствуют. Хорошо перезимовали, практически нет морозобойных потерь. Сейчас проходят текущие фазы восстановления вегетации", — отмечает ученая.

Алыча, абрикос и персик уже отцвели в Одесской области

Специалист уточняет, что сейчас большинство насаждений постепенно выходит из зимнего покоя. Ирина Ищенко говорит, что растения имеют достаточный ресурс для нормального старта весеннего сезона. Речь идет прежде всего о косточковых деревьях, для которых весенняя погода имеет особое значение. Эти фруктовые сейчас уже прошли важный этап развития.

"Часть культур, таких как алыча, абрикос, персик, практически уже завершают цветение. И уже совсем скоро начнется цветение яблоневых и грушевых садов", — говорит Ирина Ищенко.

По словам эксперта, окончательные прогнозы делать еще рано, однако старт сезона для Одесской области можно считать удачным. Если погодные условия не принесут резких изменений, область имеет хорошие шансы на стабильный фруктовый сезон.

Ранее заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Степан Чернявский в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал о причинах подорожания овощей в Одессе. По его словам, обычно весной запасы прошлого урожая почти заканчиваются, а новый еще не появляется в достаточном количестве.

Также он сообщил журналистам Новини.LIVE, что в Одесском регионе фиксируют значительный дефицит овощей и фруктов. Речь идет о разрыве между тем, сколько регион потребляет, и тем, сколько реально производит. Специалист заявил, что в области дефицит по овощам около 240 тысяч тонн, а по фруктам — примерно 70-80 тысяч тонн.

Кроме этого, Новини.LIVE писали, что цены на овощи и фрукты в Одессе этой весной колеблются: одни продукты дорожают, другие резко падают в цене. По словам Степана Чернявского, ключевым фактором остается именно рост затрат на энергию и топливо, которое закладывается в транспортировку и хранение продукции.