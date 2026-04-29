Николаевщина будет с урожаем зерна, а фрукты под вопросом

Поле в Одесской области. Фото иллюстративное

В Николаевской области не ожидают критических потерь из-за весенних заморозков. Несмотря на риски для плодовых деревьев, аграрии сохраняют сдержанный оптимизм. Основные посевы в регионе — это зерновые, которые менее чувствительны к холоду. К тому же зима дала достаточно влаги для будущего урожая.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Весенние заморозки, которые прогнозируют синоптики, могут ударить по плодовым деревьям. По оценкам экспертов отрасли, потери в садоводстве местами могут достигать до 40%. Впрочем, для Николаевщины это не станет критическим фактором из-за небольших площадей таких насаждений. Основной акцент в регионе сделан на зерновых культурах. Они лучше переносят кратковременное похолодание, поэтому общая ситуация в агросекторе остается стабильной.

Ставка на урожай

В этом году под засевом — 1,7 миллиона гектаров, что на 7% больше, чем в прошлом году. Из них 700 тысяч гектаров — озимые культуры, их также стало больше на 5%. Зима принесла достаточно осадков, что частично решило главную проблему южных регионов — недостаток влаги. Именно она обычно представляет больший риск для урожая, чем холод.

"У нас 1,7 миллиона гектаров под засевом в этом году — это больше, чем в прошлом году. Влаги было достаточно, а для нас это главное. Есть сдержанный оптимизм, что урожаи будут лучше и аграрии смогут хотя бы частично компенсировать убытки предыдущих лет", — Виталий Ким.

Прогнозы на урожай-2026

Несмотря на опасения из-за сложной зимы, сады Одесской области вошли в фазу вегетации без критических потерь. Как отмечает профессор Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко в комментарии для Новини.LIVE, отсутствие экстремальных морозов позволило деревьям сохранить потенциал, а нынешнее плавное развитие растений дает основания для осторожного оптимизма. Поскольку весна выдалась относительно прохладной, цветение проходит растянуто во времени, что минимизирует риски одновременного поражения насаждений возможными погодными аномалиями.

Сейчас температурный режим в регионе остается в пределах нормы, однако решающим фактором для урожая станет отсутствие поздних заморозков, которые в прошлом году нанесли ущерб аграриям. По словам специалистов, длительное цветение хоть и растягивает процесс опыления, в то же время создает фундамент для высокой урожайности.

