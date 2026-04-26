На Одещині чекають хороший урожай фруктів: що посадили

Одеська область цього року може отримати хороший урожай фруктів, якщо весна мине без пізніх заморозків. Водночас аграрії вже називають культури, які нині переважають у місцевих садах.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіла професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету, Ірина Іщенко.

Майбутній урожай фруктів на Одещині

Поточний сезон для садів Одещини стартував, поки що, із позитивних прогнозів, каже Ірина Іщенко. Професорка пояснює, що головний ризик для фруктових дерев ще попереду. Найближчі тижні покажуть, чи збережеться нинішній позитивний сценарій.

"Є такі сподівання, що якщо не буде більш пізніх приморозків, які були в нас, наприклад, у минулому році вже майже в травні, то, в принципі, є прогноз на очікування доволі високих врожаїв", — каже фахівчиня.

За її словами, нинішня весна проходить у більш м’якому темпі. Через це дерева цвітуть поступово, а запилення і формування зав’язі відбувається рівномірніше.

"Цвітіння проходить більш повільно. І запилення, і зав’язування також більш розтягнене в часі. З точки зору температурного режиму воно в межах середньорічних норм", — розповідає Ірина Іщенко.

Які сади переважають на Одещині

Окремо експертка розповіла, які саме культури зараз формують основу садівництва в Одеській області. За її словами, найбільше в регіоні поширені черешневі сади, а також насадження персика і сливи.

"На сьогодні в нас переважають черешневі насадження. Також багато персика, сливи. Менше стало абрикоса", — додала професорка.

Ірина Іщенко пояснює, що структура садів поступово змінюється під впливом клімату, економіки та попиту ринку. Господарства частіше роблять ставку на культури, які мають стабільний попит і краще переносять місцеві погодні умови. Остаточно оцінити врожай можна буде пізніше, коли завершиться період весняних ризиків. Однак зараз ситуація для фруктових господарств області виглядає обнадійливо.

Раніше професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету, Ірина Іщенко в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповіла, що для садівників зима завжди залишається одним із ключових періодів року, адже саме після неї стає зрозуміло, наскільки дерева готові до нового сезону. Цього року в Одеській області серйозних побоювань щодо масових пошкоджень не підтвердилося. Дерева в регіоні зберегли хороший стан.

Також заступник голови комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Степан Чернявський в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE повідомив, що в Одеському регіоні фіксують значний дефіцит овочів і фруктів. Йдеться про розрив між тим, скільки регіон споживає, і тим, скільки реально виробляє. Фахівець заявив, що в області дефіцит по овочах близько 240 тисяч тонн, а по фруктах — приблизно 70-80 тисяч тонн.

Окрім цього, фахівець розповів, що за коливанням цін на фрукти і овочі ключовим чинником залишається саме зростання витрат на енергію та пальне, яке закладається у транспортування та зберігання продукції.