На Одесчине ждут хороший урожай фруктов: что посадили

Цветение фруктовых деревьев. Фото: Новини.LIVE

Одесская область в этом году может получить хороший урожай фруктов, если весна пройдет без поздних заморозков. В то же время аграрии уже называют культуры, которые сейчас преобладают в местных садах.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета, Ирина Ищенко.

Будущий урожай фруктов в Одесской области

Текущий сезон для садов Одесской области стартовал, пока что, с положительных прогнозов, говорит Ирина Ищенко. Профессор объясняет, что главный риск для фруктовых деревьев еще впереди. Ближайшие недели покажут, сохранится ли нынешний положительный сценарий.

"Есть такие надежды, что если не будет более поздних заморозков, которые были у нас, например, в прошлом году уже почти в мае, то, в принципе, есть прогноз на ожидание довольно высоких урожаев", — говорит специалист.

По ее словам, нынешняя весна проходит в более мягком темпе. Поэтому деревья цветут постепенно, а опыление и формирование завязи происходит равномерно.

"Цветение проходит более медленно. И опыление, и завязывание также более растянуто во времени. С точки зрения температурного режима оно в пределах среднегодовых норм", — рассказывает Ирина Ищенко.

Какие сады преобладают в Одесской области

Отдельно эксперт рассказала, какие именно культуры сейчас формируют основу садоводства в Одесской области. По ее словам, больше всего в регионе распространены черешневые сады, а также насаждения персика и сливы.

"На сегодня у нас преобладают черешневые насаждения. Также много персика, сливы. Меньше стало абрикоса", — добавила профессор.

Ирина Ищенко объясняет, что структура садов постепенно меняется под влиянием климата, экономики и спроса рынка. Хозяйства чаще делают ставку на культуры, которые имеют стабильный спрос и лучше переносят местные погодные условия. Окончательно оценить урожай можно будет позже, когда завершится период весенних рисков. Однако сейчас ситуация для фруктовых хозяйств области выглядит обнадеживающе.

Ранее профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета, Ирина Ищенко в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказала, что для садоводов зима всегда остается одним из ключевых периодов года, ведь именно после нее становится понятно, насколько деревья готовы к новому сезону. В этом году в Одесской области серьезных опасений относительно массовых повреждений не подтвердилось. Деревья в регионе сохранили хорошее состояние.

Также заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики Степан Чернявский в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE сообщил, что в Одесском регионе фиксируют значительный дефицит овощей и фруктов. Речь идет о разрыве между тем, сколько регион потребляет, и тем, сколько реально производит. Специалист заявил, что в области дефицит по овощам около 240 тысяч тонн, а по фруктам — примерно 70-80 тысяч тонн.

Кроме этого, специалист рассказал, что за колебанием цен на фрукты и овощи ключевым фактором остается именно рост затрат на энергию и топливо, которое закладывается в транспортировку и хранение продукции.