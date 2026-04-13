Винороби Одещини відчувають гострий дефіцит саджанців винограду

Виноградник на Одещині.

Винороби Одещини зіткнулися з гострою нестачею якісних саджанців для оновлення своїх плантацій. Через дефіцит вітчизняного посадкового матеріалу фермери змушені замовляти лозу в провідних розплідниках Італії та Німеччини. Ситуація на Півдні ускладнилася після втрати частини розплідників на окупованих територіях.

Імпортна лоза

За словами винороба Едуарда Городецького, сьогодні в Україні майже не залишилося місць, де можна придбати професійні саджанці. Особливо відчутним став удар після окупації Херсонщини, яка була важливим центром виноградарства. Щоб захистити рослини від хвороб, зокрема від небезпечної філоксери, винороб закуповує щеплені саджанці у європейських гігантів, таких як Rauscedo та Sibus. Тільки так можна гарантувати здоров'я майбутнього виноградника та стабільний врожай.

Нові експерименти

Попри орієнтацію на європейську якість саджанців, Едуард Городецький активно розвиває локальні традиції. Він працює з місцевими сортами — Одеським Чорним та Сухолиманським. Останній вже став основою для цікавих експериментів. З нього виготовляють не лише звичні тихі вина, а й ігристі напої. Також виноробу доводиться змінювати схему посадки кущів, підлаштовуючись під посушливий клімат Одещини, який тепер значно відрізняється від порад у старих підручниках.

Виноградарство на Одещині

В Україні найбільшу площу виноградних насаджень має Одеська область — 38,95 тис. га, що становить 46% від загальної площі виноградників у країні. В області вирощують 82 сорти винограду, з них 42 технічні та 40 столових. Переважають технічні сорти — понад 90% насаджень. Серед них найбільші частки займають Аліготе — 16,2%, Каберне Совіньйон — 13,1%, Ркацителі — 7,4%, Одеський чорний — 6,0%, Мерло — 5,7%, Шардоне — 5,3% та Совіньйон зелений — 4,7%.

Серед столових сортів найпоширеніші Молдова — 25,2%, Ранній Магарача — 10,8%, Королева виноградників — 5,6%, Іршаї Олівер — 5,5%, Аркадія — 4,7% та Мускат бурштиновий — 4,5%.

Як повідомляли Новини.LIVE, що Саратський виноробний завод на Одещині продали на приватизаційному аукціоні. Єдиний майновий комплекс підприємства пішов з молотка більш ніж за 10 мільйонів гривень. У торгах взяв участь лише один покупець, який і став переможцем. До лота увійшли будівлі, виробничі цехи та обладнання для виготовлення вина.

Також Новини.LIVE писали, що на початку січня на півдні України трималося аномальне тепло, але потім температура різко пішла вниз. Для виноградників це небезпечний перепад, який може пошкодити молоді пагони. За словами Володимира Печко, різкі морози після тепла можуть призвести до вимерзання ніжних пагонів.