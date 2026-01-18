Відео
Виноградники на Одещині під ударом — чи буде урожай

Виноградники на Одещині під ударом — чи буде урожай


Дата публікації: 18 січня 2026 15:14
Морози загрожують виноградникам Одещини
Виноградники в снігу. Фото ілюстративне: pixabay

Ще на початку січня на півдні України трималося аномальне тепло, але зараз температура різко пішла вниз. Такі погодні гойдалки можуть серйозно вдарити по врожаю винограду на Одещині.

Про ризики для галузі в інтерв’ю AgroPortal.ua розповів голова ГС "Уксадвинпром" Володимир Печко. 

Читайте також:

Морози загрожують майбутньому врожаю

Зазначимо, станом на 7 січня вдень в Одеському регіоні було до +10 °C. Тепер у деяких районах -10 °C і нижче. Для виноградників це небезпечний перепад, який може пошкодити молоді пагони. За словами Володимира Печко, різкі морози після тепла можуть призвести до вимерзання ніжних пагонів.

"Маленькі пагони винограду можуть вимерзти, що спричинить проблеми. Кажуть, виноград має вистраждати, в хорошому сенсі слова, адже є період, коли йому потрібно достатньо вологи, а є час, коли потрібна спека і тепло", — зазначив фахівець.

Непрості погодні умови на Одещині

Він пояснив, що попри непрості погодні умови минулого року, якість винограду залишилася високою. А отже, і вина з урожаю 2025 року будуть добрими.

"Попри досить низьку врожайність винограду за підсумками 2025 року, його якість залишається на високому рівні, відповідно, якість вин також буде хорошою", — додав Володимир Печко.

За словами Печка, у 2025 році середня врожайність винограду становила близько 7 тонн з гектара. Таких показників вдалося досягти там, де було зрошення, достатньо опадів і застосовували сучасні технології.

Нагадаємо, Італія дасть гроші на воду для полів Одещини. Також ми показували, який вигляд має пляж Ланжерон в Одесі зимою.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
