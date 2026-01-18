Відео
Україна
Італія дасть гроші на воду для полів Одещини — що відремонтують

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 13:48
Італія виділяє €6 млн на зрошення Одещини
Зрошувальна система. Фото ілюстративне: variant-irrigation.com.ua

Одещина отримає 6 мільйонів євро від Італії на оновлення зрошувальних систем. Гроші спрямують на підтримку аграріїв і захист регіону від посух.

Про відповідну угоду повідомили на сайті Верховної Ради України.

Читайте також:

Грантова угода з Італією

Верховна Рада України ратифікувала грантову угоду з Італійською Республікою щодо модернізації зрошувальної інфраструктури Одещини. Документ підписали в Римі під час Міжнародної конференції з відновлення України.

Які системи відремонтують

Фінансування передбачає реконструкцію Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем. Саме ці об’єкти забезпечують водою значні площі сільськогосподарських угідь півдня області.

У межах проєкту планують оновити помпове обладнання, розчистити зрошувальні канали та запровадити автоматизовані системи управління. 

Модернізація допоможе аграріям стабільніше працювати в умовах змін клімату та частих посух. Крім того, покращення водної інфраструктури сприятиме розвитку сільського господарства і створенню нових робочих місць.

Зазначимо, що фінансування з боку Італії є безповоротним грантом. Це одна з найбільших іноземних інвестицій у відновлення аграрної інфраструктури регіону за останні роки.

Нагадаємо, Україна невдовзі отримає велику партію промислового опалювального обладнання від італійських партнерів. Також ми писали, що на Одещині в лимані хочуть розводити рибу.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси допомога
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
