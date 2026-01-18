Італія виділяє €6 млн на зрошення Одещини

Італія дасть гроші на воду для полів Одещини — що відремонтують
Одещина отримає 6 мільйонів євро від Італії на оновлення зрошувальних систем. Гроші спрямують на підтримку аграріїв і захист регіону від посух.
Про відповідну угоду повідомили на сайті Верховної Ради України.
Грантова угода з Італією
Верховна Рада України ратифікувала грантову угоду з Італійською Республікою щодо модернізації зрошувальної інфраструктури Одещини. Документ підписали в Римі під час Міжнародної конференції з відновлення України.
Які системи відремонтують
Фінансування передбачає реконструкцію Татарбунарської та Кілійської зрошувальних систем. Саме ці об’єкти забезпечують водою значні площі сільськогосподарських угідь півдня області.
У межах проєкту планують оновити помпове обладнання, розчистити зрошувальні канали та запровадити автоматизовані системи управління.
Модернізація допоможе аграріям стабільніше працювати в умовах змін клімату та частих посух. Крім того, покращення водної інфраструктури сприятиме розвитку сільського господарства і створенню нових робочих місць.
Зазначимо, що фінансування з боку Італії є безповоротним грантом. Це одна з найбільших іноземних інвестицій у відновлення аграрної інфраструктури регіону за останні роки.
