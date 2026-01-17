Відродження рибної галузі на Одещині: проєкт для Тилігульського лиману

Риба у воді. Фото ілюстративне: freepik

В Україні планують зменшити залежність від імпортної риби та розвинути власне виробництво. Ключовим майданчиком для цього може стати Тилігульський лиман, що розташовується в межах Одещини та Миколаївської області.

Про це повідомляє пресслужба громадського об'єднання "Риба України".

За їхніми даними, через війну Україна втратила понад 70% традиційних рибопромислових дільниць. Азовське море окуповане, а частина Чорного моря залишається небезпечною для промислу. У результаті в магазинах переважає імпортна риба, а частка української скоротилася до мінімуму. Сьогодні країна залежить від імпорту приблизно на 85%.

Щоб змінити ситуацію, Громадська спілка "Риба України" розробила програму і подала її на розгляд уряду. Проєкт передбачає розвиток пасовищної аквакультури на Тилігульському лимані.

Яку рибу планують вирощувати

Для вирощування обрали піленгаса. Адже, як зазначають автори проєкту, ця риба не потребує дорогих кормів і живиться донними відкладеннями. Вона також допомагає очищати водойми від надлишку органіки.

Зараз Тилігульський лиман потерпає від заростання водоростями. Відмерлі рослини гниють на дні, виділяють сірководень і шкодять екосистемі. Фахівці впевнені, що піленгас може зменшити цю проблему, переробляючи органічні залишки та поступово відновлюючи баланс у водоймі.

Звідки фінансування на відродження рибної галузі

Фінансування програми пропонують будувати за принципом змішаних інвестицій:

40% коштів планують залучити від міжнародних донорів.

30% має забезпечити держава — на інфраструктуру та відновлення каналів.

30% вкладуть приватні інвестори.

Програму розрахували на десять років:

У 2026-2027 роках планують збудувати відтворювальний комплекс на узбережжі лиману.

У 2028-2030 роках — масово зариблювати водойму.

Після 2031 року очікують промисловий вилов понад 500 тонн риби щороку. За підрахунками авторів, це може принести галузі до 80 мільйонів гривень на рік та забезпечити українців доступною рибою.

