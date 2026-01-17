Возрождение рыбной отрасли в Одесской области: проект для Тилигульского лимана

Рыба в воде. Фото иллюстративное: freepik

В Украине планируют уменьшить зависимость от импортной рыбы и развить собственное производство. Ключевой площадкой для этого может стать Тилигульский лиман, который располагается в пределах Одесской и Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба общественного объединения "Рыба Украины".

Реклама

Читайте также:

Украина потеряла большую часть рыбопромысловых участков

По их данным, из-за войны Украина потеряла более 70% традиционных рыбопромысловых участков. Азовское море оккупировано, а часть Черного моря остается опасной для промысла. В результате в магазинах преобладает импортная рыба, а доля украинской сократилась до минимума. Сегодня страна зависит от импорта примерно на 85%.

Чтобы изменить ситуацию, Общественный союз "Рыба Украины" разработал программу и подал ее на рассмотрение правительства. Проект предусматривает развитие пастбищной аквакультуры на Тилигульском лимане.

Какую рыбу планируют выращивать

Для выращивания выбрали пиленгаса. Ведь, как отмечают авторы проекта, эта рыба не требует дорогих кормов и питается донными отложениями. Она также помогает очищать водоемы от избытка органики.

Сейчас Тилигульский лиман страдает от зарастания водорослями. Отмершие растения гниют на дне, выделяют сероводород и вредят экосистеме. Специалисты уверены, что пиленгас может уменьшить эту проблему, перерабатывая органические остатки и постепенно восстанавливая баланс в водоеме.

Откуда финансирование на возрождение рыбной отрасли

Финансирование программы предлагают строить по принципу смешанных инвестиций:

40% средств планируют привлечь от международных доноров.

30% должно обеспечить государство - на инфраструктуру и восстановление каналов.

30% вложат частные инвесторы.

Программу рассчитали на десять лет:

В 2026-2027 годах планируют построить воспроизводственный комплекс на побережье лимана.

В 2028-2030 годах — массово зарыблять водоем.

После 2031 года ожидают промышленный вылов более 500 тонн рыбы ежегодно. По подсчетам авторов, это может принести отрасли до 80 миллионов гривен в год и обеспечить украинцев доступной рыбой.

Напомним, какие правила рыбалки на спиннинг действуют в Украине в 2026 году. Также сообщали, какие штрафы грозят рыбакам в 2026 году.