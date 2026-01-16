Відео
Головна Одеса Італія передає Україні 80 потужних бойлерів — які міста отримають

Італія передає Україні 80 потужних бойлерів — які міста отримають

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 23:19
Підтримка теплом від Італії — країна передасть потужні промислові бойлери
Промисловий бойлер. Ілюстративне фото: Соцмережі

Україна невдовзі отримає велику партію промислового опалювального обладнання від італійських партнерів. Це допоможе стабілізувати ситуацію в регіонах, де енергетична інфраструктура постраждала найбільше.

Про передачу техніки повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Читайте також:

Які міста врятує від холодів італійська допомога

Італія передає Україні 80 потужних бойлерів — які міста отримають - фото 1
Повідомлення Олексія Кулеби. Фото: Скриншот

Загальна вартість допомоги становить 1,85 мільйона євро. Італія передає 80 промислових бойлерів. Їхня потужність від 550 до 3000 кВт. Це не побутові прилади, а серйозні установки для великих об’єктів, які стануть резервом для міських мереж.

Географія поставок охоплює майже всю країну. Техніку спрямують до Херсона, Одеси та Харкова. Також обладнання чекають у Сумах, Полтаві, Чернігові та Запоріжжі. Окремі установки отримають Київ та прифронтова Донеччина. Уряд діє швидко. Це реакція на енергетичні виклики.

Офіційний Київ паралельно працює над іншими напрямками. Наразі влада оновлює запити від усіх областей на отримання генераторів. Вони потрібні водоканалам та підприємствам теплокомуненерго. Система має працювати безперебійно навіть під час відключень світла.

Бюрократичні перепони прибирають. Процедури підключення нових котелень та газопоршневих установок тепер максимально спрощені. Держава робить ставку на розподілену генерацію.

Раніше повідомлялось, що масові пориви мереж через морози фактично паралізували систему у 50 — 100 будинках Києва. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, чому киянам і далі доведеться переживати зиму без тепла.

А прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що деякі будинки можуть стати об'єктами критичної інфраструктури. Йдеться про ті приміщення, які мають електроопалення. 

Італія тепломережа теплоенерго теплопостачання опалення допомога
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
