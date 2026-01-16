Поддержка теплом от Италии — страна передаст мощные промышленные бойлеры

Промышленный бойлер. Иллюстративное фото: Соцсети

Украина вскоре получит крупную партию промышленного отопительного оборудования от итальянских партнеров. Это поможет стабилизировать ситуацию в регионах, где энергетическая инфраструктура пострадала больше всего.

О передаче техники сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Какие города спасет от холодов итальянская помощь

Сообщение Алексея Кулебы. Фото: Скриншот

Общая стоимость помощи составляет 1,85 миллиона евро. Италия передает 80 промышленных бойлеров. Их мощность от 550 до 3000 кВт. Это не бытовые приборы, а серьезные установки для крупных объектов, которые станут резервом для городских сетей.

География поставок охватывает почти всю страну. Технику направят в Херсон, Одессу и Харьков. Также оборудование ждут в Сумах, Полтаве, Чернигове и Запорожье. Отдельные установки получат Киев и прифронтовая Донецкая область. Правительство действует быстро. Это реакция на энергетические вызовы.

Официальный Киев параллельно работает над другими направлениями. Сейчас власть обновляет запросы от всех областей на получение генераторов. Они нужны водоканалам и предприятиям теплокоммунэнерго. Система должна работать бесперебойно даже во время отключений света.

Бюрократические преграды убирают. Процедуры подключения новых котельных и газопоршневых установок теперь максимально упрощены. Государство делает ставку на распределенную генерацию.

Ранее сообщалось, что массовые порывы сетей из-за морозов фактически парализовали систему в 50 — 100 домах Киева. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, почему киевлянам и дальше придется переживать зиму без тепла.

А премьер Юлия Свириденко сообщила, что некоторые дома могут стать объектами критической инфраструктуры. Речь идет о тех помещениях, которые имеют электроотопление.