Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Италия передает Украине 80 мощных бойлеров — какие города получат

Италия передает Украине 80 мощных бойлеров — какие города получат

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 23:19
Поддержка теплом от Италии — страна передаст мощные промышленные бойлеры
Промышленный бойлер. Иллюстративное фото: Соцсети

Украина вскоре получит крупную партию промышленного отопительного оборудования от итальянских партнеров. Это поможет стабилизировать ситуацию в регионах, где энергетическая инфраструктура пострадала больше всего.

О передаче техники сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Реклама
Читайте также:

Какие города спасет от холодов итальянская помощь

Італія передає Україні 80 потужних бойлерів — які міста отримають - фото 1
Сообщение Алексея Кулебы. Фото: Скриншот

Общая стоимость помощи составляет 1,85 миллиона евро. Италия передает 80 промышленных бойлеров. Их мощность от 550 до 3000 кВт. Это не бытовые приборы, а серьезные установки для крупных объектов, которые станут резервом для городских сетей.

География поставок охватывает почти всю страну. Технику направят в Херсон, Одессу и Харьков. Также оборудование ждут в Сумах, Полтаве, Чернигове и Запорожье. Отдельные установки получат Киев и прифронтовая Донецкая область. Правительство действует быстро. Это реакция на энергетические вызовы.

Официальный Киев параллельно работает над другими направлениями. Сейчас власть обновляет запросы от всех областей на получение генераторов. Они нужны водоканалам и предприятиям теплокоммунэнерго. Система должна работать бесперебойно даже во время отключений света.

Бюрократические преграды убирают. Процедуры подключения новых котельных и газопоршневых установок теперь максимально упрощены. Государство делает ставку на распределенную генерацию.

Ранее сообщалось, что массовые порывы сетей из-за морозов фактически парализовали систему в 50 — 100 домах Киева. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, почему киевлянам и дальше придется переживать зиму без тепла.

А премьер Юлия Свириденко сообщила, что некоторые дома могут стать объектами критической инфраструктуры. Речь идет о тех помещениях, которые имеют электроотопление.

Италия теплосеть теплоэнерго теплоснабжение отопление помощь
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации