Италия выделяет €6 млн на орошение Одесской области

Италия даст деньги на воду для полей Одесчины — что отремонтируют
Одесская область получит 6 миллионов евро от Италии на обновление оросительных систем. Деньги направят на поддержку аграриев и защиту региона от засух.
О соответствующем соглашении сообщили на сайте Верховной Рады Украины.
Грантовое соглашение с Италией
Верховная Рада Украины ратифицировала грантовое соглашение с Итальянской Республикой по модернизации оросительной инфраструктуры Одесской области. Документ подписали в Риме во время Международной конференции по восстановлению Украины.
Какие системы отремонтируют
Финансирование предусматривает реконструкцию Татарбунарской и Килийской оросительных систем. Именно эти объекты обеспечивают водой значительные площади сельскохозяйственных угодий юга области.
В рамках проекта планируют обновить помповое оборудование, расчистить оросительные каналы и ввести автоматизированные системы управления.
Модернизация поможет аграриям стабильно работать в условиях изменений климата и частых засух. Кроме того, улучшение водной инфраструктуры будет способствовать развитию сельского хозяйства и созданию новых рабочих мест.
Отметим, что финансирование со стороны Италии является безвозвратным грантом. Это одна из крупнейших иностранных инвестиций в восстановление аграрной инфраструктуры региона за последние годы.
