Италия выделяет €6 млн на орошение Одесской области

Оросительная система. Фото иллюстративное: variant-irrigation.com.ua

Одесская область получит 6 миллионов евро от Италии на обновление оросительных систем. Деньги направят на поддержку аграриев и защиту региона от засух.

О соответствующем соглашении сообщили на сайте Верховной Рады Украины.

Реклама

Читайте также:

Грантовое соглашение с Италией

Верховная Рада Украины ратифицировала грантовое соглашение с Итальянской Республикой по модернизации оросительной инфраструктуры Одесской области. Документ подписали в Риме во время Международной конференции по восстановлению Украины.

Какие системы отремонтируют

Финансирование предусматривает реконструкцию Татарбунарской и Килийской оросительных систем. Именно эти объекты обеспечивают водой значительные площади сельскохозяйственных угодий юга области.

В рамках проекта планируют обновить помповое оборудование, расчистить оросительные каналы и ввести автоматизированные системы управления.

Модернизация поможет аграриям стабильно работать в условиях изменений климата и частых засух. Кроме того, улучшение водной инфраструктуры будет способствовать развитию сельского хозяйства и созданию новых рабочих мест.

Отметим, что финансирование со стороны Италии является безвозвратным грантом. Это одна из крупнейших иностранных инвестиций в восстановление аграрной инфраструктуры региона за последние годы.

Напомним, Украина вскоре получит крупную партию промышленного отопительного оборудования от итальянских партнеров. Также мы писали, что в Одесской области в лимане хотят разводить рыбу.