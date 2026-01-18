Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Виноградники на Одесчине под ударом — будет ли урожай

Виноградники на Одесчине под ударом — будет ли урожай

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 15:14
Морозы угрожают виноградникам Одесской области
Виноградники в снегу. Фото иллюстративное: pixabay

Еще в начале января на юге Украины держалось аномальное тепло, но сейчас температура резко пошла вниз. Такие погодные качели могут серьезно ударить по урожаю винограда в Одесской области.

О рисках для отрасли в интервью AgroPortal.ua рассказал председатель ОС "Уксадвинпром" Владимир Печко.

Реклама
Читайте также:

Морозы угрожают будущему урожаю

Отметим, по состоянию на 7 января днем в Одесском регионе было до +10 °C. Теперь в некоторых районах -10 °C и ниже. Для виноградников это опасный перепад, который может повредить молодые побеги. По словам Владимира Печко, резкие морозы после тепла могут привести к вымерзанию нежных побегов.

"Маленькие побеги винограда могут вымерзнуть, что повлечет проблемы. Говорят, виноград должен выстрадать, в хорошем смысле слова, ведь есть период, когда ему нужно достаточно влаги, а есть время, когда нужна жара и тепло", — отметил специалист.

Непростые погодные условия в Одесской области

Он пояснил, что несмотря на непростые погодные условия прошлого года, качество винограда осталось высоким. А значит, и вина из урожая 2025 года будут хорошими.

"Несмотря на достаточно низкую урожайность винограда по итогам 2025 года, его качество остается на высоком уровне, соответственно, качество вин также будет хорошим", — добавил Владимир Печко.

По словам Печко, в 2025 году средняя урожайность винограда составляла около 7 тонн с гектара. Таких показателей удалось достичь там, где было орошение, достаточно осадков и применяли современные технологии.

Напомним, Италия даст деньги на воду для полей Одесской области. Также мы показывали, как выглядит пляж Ланжерон в Одессе зимой.

Одесса урожай Одесская область морозы Новости Одессы виноград
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации