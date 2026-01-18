Морозы угрожают виноградникам Одесской области

Виноградники в снегу. Фото иллюстративное: pixabay

Еще в начале января на юге Украины держалось аномальное тепло, но сейчас температура резко пошла вниз. Такие погодные качели могут серьезно ударить по урожаю винограда в Одесской области.

О рисках для отрасли в интервью AgroPortal.ua рассказал председатель ОС "Уксадвинпром" Владимир Печко.

Морозы угрожают будущему урожаю

Отметим, по состоянию на 7 января днем в Одесском регионе было до +10 °C. Теперь в некоторых районах -10 °C и ниже. Для виноградников это опасный перепад, который может повредить молодые побеги. По словам Владимира Печко, резкие морозы после тепла могут привести к вымерзанию нежных побегов.

"Маленькие побеги винограда могут вымерзнуть, что повлечет проблемы. Говорят, виноград должен выстрадать, в хорошем смысле слова, ведь есть период, когда ему нужно достаточно влаги, а есть время, когда нужна жара и тепло", — отметил специалист.

Непростые погодные условия в Одесской области

Он пояснил, что несмотря на непростые погодные условия прошлого года, качество винограда осталось высоким. А значит, и вина из урожая 2025 года будут хорошими.

"Несмотря на достаточно низкую урожайность винограда по итогам 2025 года, его качество остается на высоком уровне, соответственно, качество вин также будет хорошим", — добавил Владимир Печко.

По словам Печко, в 2025 году средняя урожайность винограда составляла около 7 тонн с гектара. Таких показателей удалось достичь там, где было орошение, достаточно осадков и применяли современные технологии.

