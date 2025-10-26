У «Тузлівських лиманах» зацвів червонокнижний мачок жовтий

Мачок жовтий на Одещині. Фото: Іван Русєв

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині розквітла рідкісна рослина — мачок жовтий. Попри глибоку осінь, квітка радує яскравими пелюстками просто на узбережжі. Екологи вважають це символом стійкості природи навіть у час війни.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

Рідкісна рослина

Як повідомив еколог Іван Русєв, у жовтні в "Тузлівських лиманах" зацвів мачок жовтий (Glaucium flavum) — рідкісний представник родини макових, занесений до Червоної книги України. Зазвичай ця рослина квітне влітку, але тепла осінь дала їй змогу знову розпуститися. Науковці парку спостерігають за дикою природою та фіксують, як війна впливає на екосистеми, тож навіть така квітка стала для них знаком відновлення життя.

Що відомо про рослину

Мачок жовтий — це багаторічна трав’яниста рослина заввишки до 60 сантиметрів із яскраво-жовтими квітами. Росте переважно на піщаних і галькових узбережжях Чорного та Азовського морів. Занесений до Червоної книги України як рідкісний вид, що потребує охорони. Через господарську діяльність і забудову берегів його ареал постійно скорочується.

