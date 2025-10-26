Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Одеса Осіннє диво — на Одещині розквітла рідкісна квітка

Осіннє диво — на Одещині розквітла рідкісна квітка

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 18:30
Оновлено: 17:56
У «Тузлівських лиманах» зацвів червонокнижний мачок жовтий
Мачок жовтий на Одещині. Фото: Іван Русєв

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" на Одещині розквітла рідкісна рослина — мачок жовтий. Попри глибоку осінь, квітка радує яскравими пелюстками просто на узбережжі. Екологи вважають це символом стійкості природи навіть у час війни.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

Реклама
Читайте також:

Рідкісна рослина

Як повідомив еколог Іван Русєв, у жовтні в "Тузлівських лиманах" зацвів мачок жовтий (Glaucium flavum) — рідкісний представник родини макових, занесений до Червоної книги України. Зазвичай ця рослина квітне влітку, але тепла осінь дала їй змогу знову розпуститися. Науковці парку спостерігають за дикою природою та фіксують, як війна впливає на екосистеми, тож навіть така квітка стала для них знаком відновлення життя.

Реклама

Що відомо про рослину

Мачок жовтий — це багаторічна трав’яниста рослина заввишки до 60 сантиметрів із яскраво-жовтими квітами. Росте переважно на піщаних і галькових узбережжях Чорного та Азовського морів. Занесений до Червоної книги України як рідкісний вид, що потребує охорони. Через господарську діяльність і забудову берегів його ареал постійно скорочується.

Нагадаємо, ми повідомляли, що біля Одеси забруднене море. Також ми писали, що у Чорнобилі фотопастка зафіксувала незвичного птаха.

Одеса рослини Одеська область Новини Одеси екологія Червона книга
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації