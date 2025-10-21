Забруднення Чорного моря після негоди в Одесі

Узбережжя біля Одеси. Фото: Новини.LIVE

Після сильних злив наприкінці вересня екологи зафіксували перевищення допустимих показників забруднення у водах Чорного моря. Найгірша ситуація — на кількох пляжах Одеси. Також фахівці взяли проби води та перевірили узбережжя на нафтопродукти. Нових випадків забруднення не виявлено.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

Після негоди 30 вересня державні інспектори Південно-Західного округу провели кризовий моніторинг стану поверхневих вод Чорного моря. Обстеження охопило ділянки узбережжя, які найбільше постраждали від злив. Під час перевірки фахівці відібрали проби морської води в місцях, де існувала найбільша ймовірність забруднення. Результати лабораторних досліджень показали перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин на пляжах "Золотий Берег", у провулку Маячному та в Аркадії. Водночас незначне перевищення показника біохімічного споживання кисню (БСК₅) зафіксували в районі пляжу "Зерновий" на Пересипі.

Крім того, 21 жовтня спеціалісти повторно обстежили узбережжя біля 16-ї станції Великого Фонтану, "Ланжерона" та "Фонтанки". Вони відібрали нові проби води. Однак ознак забруднення нафтопродуктами не виявили.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині виявили нові плями мазуту з російських танкерів. Також ми писали, що в одній із водойм Одещини масова загибель риби.