Україна
Російська нафта біля берегів Одещини — чергове забруднення

Російська нафта біля берегів Одещини — чергове забруднення

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 12:25
Оновлено: 12:15
На узбережжі Одещини виявили мазут із затонулих російських танкерів
Російський мазут на узбережжі. Фото ілюстративне: Іван Русев

Біля узбережжя Одещини знову виявили сліди мазуту. Забруднення помітили екологи на пересипу неподалік Дунайського біосферного заповідника. Витік іде з корпусів російських танкерів, які затонули дев’ять місяців тому, а шторми лише посилили розтікання нафтопродуктів.

Про це повідомив еколог Владислав Балінський.

Читайте також:

Нові витоки

Співробітники Національного природного парку "Тузлівські лимани" зафіксували нові плями мазуту біля піщаного пересипу на узбережжі Дунайського біосферного заповідника в Одеській області 20 жовтня. Як пояснив голова екологічної організації "Зелений лист" Владислав Балинський, джерелом забруднення є затонулі торік російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Через те, що російська влада не провела герметизацію суден, із них досі витікає мазут. З початком осінніх штормів кількість витікань лише зросла.

Супутники Sentinel-1 фіксують плями на тих самих координатах, що й узимку. За словами екологів, інтенсивність витоків змінюється: під дією течій уламки зсуваються, і тоді з них знову виходить паливо. Частину мазуту з "Волгонефті-239" відкачали навесні, проте основна маса осіла на дні.

За словами Балинського, донні відкладення вже виходять за межі початкової акваторії й продовжують шкодити екосистемі Чорного моря. Такі глибоководні забруднення можуть переноситися течіями на десятки кілометрів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили підприємця, який зливав відходи на полігоні. Також ми писали, що у водоймі на Одещині масова загибель риби.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
