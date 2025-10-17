Відео
Головна Одеса Зливав відходи на полігоні — на Одещині судили підприємця

Зливав відходи на полігоні — на Одещині судили підприємця

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 15:16
Оновлено: 15:06
Керівника підприємства на Одещині засудили за еко-злочин
Забруднення полігону. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині колишній керівник підприємства дозволив зливати небезпечні відходи з нафтопродуктами просто на полігон поблизу Ізмаїла. Через його дії природі завдано шкоди на десятки мільйонів гривень. За скоєне він отримав покарання.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Забруднення середовища

Керівник колективного підприємства, у розпорядженні якого був полігон твердих побутових відходів на території Саф’янівської громади, дозволив іншому підприємцю вивозити та зливати на сміттєзвалище рідкі небезпечні відходи. Ці відходи утворювалися під час очищення морських суден у торговельному порту. Протягом кількох місяців на полігон виливали речовини з високою концентрацією нафтопродуктів.

Як покарали

Судова екологічна експертиза показала, що довкіллю завдано шкоди на суму понад 23 мільйони гривень. Після збирання доказів правоохоронці висунули обвинувачення за статтею 236 Кримінального кодексу України — порушення правил екологічної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором.

Суд визнав його винним і призначив п’ять років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік. Також чоловіка позбавили права обіймати посади, пов’язані з поводженням із відходами, на три роки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині масова загибель риби в одній із водойм. Також ми писали, що біля Одеси перевіряли лиман на забруднення.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
