Руководителя предприятия в Одесской области осудили за эко-преступление

Загрязнение полигона. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области бывший руководитель предприятия позволил сливать опасные отходы с нефтепродуктами прямо на полигон вблизи Измаила. Из-за его действий природе нанесен ущерб на десятки миллионов гривен. За содеянное он получил наказание.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Загрязнение среды

Руководитель коллективного предприятия, в распоряжении которого был полигон твердых бытовых отходов на территории Сафьяновской громады, позволил другому предпринимателю вывозить и сливать на свалку жидкие опасные отходы. Эти отходы образовывались во время очистки морских судов в торговом порту. В течение нескольких месяцев на полигон выливали вещества с высокой концентрацией нефтепродуктов.

Как наказали

Судебная экологическая экспертиза показала, что окружающей среде нанесен ущерб на сумму более 23 миллионов гривен. После сбора доказательств правоохранители предъявили обвинение по статье 236 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил экологической безопасности, повлекшее тяжкие последствия. Обвиняемый признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.

Суд признал его виновным и назначил пять лет лишения свободы с испытательным сроком на один год. Также мужчину лишили права занимать должности, связанные с обращением с отходами, на три года.

Суд признал его виновным и назначил пять лет лишения свободы с испытательным сроком на один год. Также мужчину лишили права занимать должности, связанные с обращением с отходами, на три года.