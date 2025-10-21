На побережье Одесской области обнаружили мазут с затонувших российских танкеров

Российская нефть у берегов Одесчины — очередное загрязнение
У побережья Одесской области снова обнаружили следы мазута. Загрязнение заметили экологи на пересыпи неподалеку Дунайского биосферного заповедника. Утечка идет из корпусов российских танкеров, которые затонули девять месяцев назад, а штормы только усилили растекание нефтепродуктов.
Об этом сообщил эколог Владислав Балинский.
Новые утечки
Сотрудники Национального природного парка "Тузловские лиманы" зафиксировали новые пятна мазута возле песчаной пересыпи на побережье Дунайского биосферного заповедника в Одесской области 20 октября. Как пояснил глава экологической организации "Зеленый лист" Владислав Балинский, источником загрязнения являются затонувшие в прошлом году российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Из-за того, что российские власти не провели герметизацию судов, из них до сих пор вытекает мазут. С началом осенних штормов количество утечек только возросло.
Спутники Sentinel-1 фиксируют пятна на тех же координатах, что и зимой. По словам экологов, интенсивность утечек меняется: под действием течений обломки сдвигаются, и тогда из них снова выходит топливо. Часть мазута с "Волгонефти-239" откачали весной, однако основная масса осела на дне.
По словам Балинского, донные отложения уже выходят за пределы начальной акватории и продолжают вредить экосистеме Черного моря. Такие глубоководные загрязнения могут переноситься течениями на десятки километров.
