Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Российская нефть у берегов Одесчины — очередное загрязнение

Российская нефть у берегов Одесчины — очередное загрязнение

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 12:25
обновлено: 12:15
На побережье Одесской области обнаружили мазут с затонувших российских танкеров
Российский мазут на побережье. Фото иллюстративное: Иван Русев

У побережья Одесской области снова обнаружили следы мазута. Загрязнение заметили экологи на пересыпи неподалеку Дунайского биосферного заповедника. Утечка идет из корпусов российских танкеров, которые затонули девять месяцев назад, а штормы только усилили растекание нефтепродуктов.

Об этом сообщил эколог Владислав Балинский.

Реклама
Читайте также:

Новые утечки

Сотрудники Национального природного парка "Тузловские лиманы" зафиксировали новые пятна мазута возле песчаной пересыпи на побережье Дунайского биосферного заповедника в Одесской области 20 октября. Как пояснил глава экологической организации "Зеленый лист" Владислав Балинский, источником загрязнения являются затонувшие в прошлом году российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Из-за того, что российские власти не провели герметизацию судов, из них до сих пор вытекает мазут. С началом осенних штормов количество утечек только возросло.

Спутники Sentinel-1 фиксируют пятна на тех же координатах, что и зимой. По словам экологов, интенсивность утечек меняется: под действием течений обломки сдвигаются, и тогда из них снова выходит топливо. Часть мазута с "Волгонефти-239" откачали весной, однако основная масса осела на дне.

По словам Балинского, донные отложения уже выходят за пределы начальной акватории и продолжают вредить экосистеме Черного моря. Такие глубоководные загрязнения могут переноситься течениями на десятки километров.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили предпринимателя, который сливал отходы на полигоне. Также мы писали, что в водоеме в Одесской области массовая гибель рыбы.

Одесса Одесская область нефть Новости Одессы море танкер
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации