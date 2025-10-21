Загрязнение Черного моря после непогоды в Одессе

Побережье возле Одессы. Фото: Новини.LIVE

После сильных ливней в конце сентября экологи зафиксировали превышение допустимых показателей загрязнения в водах Черного моря. Худшая ситуация — на нескольких пляжах Одессы. Также специалисты взяли пробы воды и проверили побережье на нефтепродукты. Новых случаев загрязнения не выявлено.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции.

После непогоды 30 сентября государственные инспекторы Юго-Западного округа провели кризисный мониторинг состояния поверхностных вод Черного моря. Обследование охватило участки побережья, которые больше всего пострадали от ливней. Во время проверки специалисты отобрали пробы морской воды в местах, где существовала наибольшая вероятность загрязнения. Результаты лабораторных исследований показали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ на пляжах "Золотой Берег", в переулке Маячном и в Аркадии. В то же время незначительное превышение показателя биохимического потребления кислорода (БПК₅) зафиксировали в районе пляжа "Зерновой" на Пересыпи.

Кроме того, 21 октября специалисты повторно обследовали побережье возле 16-й станции Большого Фонтана, "Ланжерона" и "Фонтанки". Они отобрали новые пробы воды. Однако признаков загрязнения нефтепродуктами не обнаружили.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области обнаружили новые пятна мазута с российских танкеров. Также мы писали, что в одном из водоемов Одесской области массовая гибель рыбы.