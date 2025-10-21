Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Море возле Одессы загрязнено — причины и последствия

Море возле Одессы загрязнено — причины и последствия

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 17:51
обновлено: 17:39
Загрязнение Черного моря после непогоды в Одессе
Побережье возле Одессы. Фото: Новини.LIVE

После сильных ливней в конце сентября экологи зафиксировали превышение допустимых показателей загрязнения в водах Черного моря. Худшая ситуация — на нескольких пляжах Одессы. Также специалисты взяли пробы воды и проверили побережье на нефтепродукты. Новых случаев загрязнения не выявлено.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции.

Реклама
Читайте также:

Загрязнение моря

После непогоды 30 сентября государственные инспекторы Юго-Западного округа провели кризисный мониторинг состояния поверхностных вод Черного моря. Обследование охватило участки побережья, которые больше всего пострадали от ливней. Во время проверки специалисты отобрали пробы морской воды в местах, где существовала наибольшая вероятность загрязнения. Результаты лабораторных исследований показали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ на пляжах "Золотой Берег", в переулке Маячном и в Аркадии. В то же время незначительное превышение показателя биохимического потребления кислорода (БПК₅) зафиксировали в районе пляжа "Зерновой" на Пересыпи.

Кроме того, 21 октября специалисты повторно обследовали побережье возле 16-й станции Большого Фонтана, "Ланжерона" и "Фонтанки". Они отобрали новые пробы воды. Однако признаков загрязнения нефтепродуктами не обнаружили.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области обнаружили новые пятна мазута с российских танкеров. Также мы писали, что в одном из водоемов Одесской области массовая гибель рыбы.

Одесса Черное море непогода Одесская область Новости Одессы экология загрязнение
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации