Україна
Осеннее чудо — в Одесской области расцвел редкий цветок

Осеннее чудо — в Одесской области расцвел редкий цветок

Дата публикации 26 октября 2025 18:30
обновлено: 17:56
В "Тузловских лиманах" зацвел краснокнижный мачок желтый
Мачок желтый на Одесчине. Фото: Иван Русев

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области расцвело редкое растение — мачок желтый. Несмотря на глубокую осень, цветок радует яркими лепестками прямо на побережье. Экологи считают это символом устойчивости природы даже во время войны.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Редкое растение

Как сообщил эколог Иван Русев, в октябре в "Тузловских лиманах" зацвел мачок желтый (Glaucium flavum) — редкий представитель семейства маковых, занесенный в Красную книгу Украины. Обычно это растение цветет летом, но теплая осень позволила ему снова распуститься. Ученые парка наблюдают за дикой природой и фиксируют, как война влияет на экосистемы, поэтому даже такой цветок стал для них знаком восстановления жизни.

Что известно о растении

Мачок желтый — это многолетнее травянистое растение высотой до 60 сантиметров с ярко-желтыми цветами. Растет преимущественно на песчаных и галечных побережьях Черного и Азовского морей. Занесен в Красную книгу Украины как редкий вид, требующий охраны. Из-за хозяйственной деятельности и застройки берегов его ареал постоянно сокращается.

Напомним, мы сообщали, что возле Одессы загрязнено море. Также мы писали, что в Чернобыле фотоловушка зафиксировала необычную птицу.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
