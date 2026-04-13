Виноделы Одесчины испытывают острый дефицит саженцев винограда

Виноградник в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Виноделы Одесской области столкнулись с острой нехваткой качественных саженцев для обновления своих плантаций. Из-за дефицита отечественного посадочного материала фермеры вынуждены заказывать лозу в ведущих питомниках Италии и Германии. Ситуация на Юге осложнилась после потери части питомников на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Kurkul.

Импортная лоза

По словам винодела Эдуарда Городецкого, сегодня в Украине почти не осталось мест, где можно приобрести профессиональные саженцы. Особенно ощутимым стал удар после оккупации Херсонщины, которая была важным центром виноградарства. Чтобы защитить растения от болезней, в частности от опасной филлоксеры, винодел закупает привитые саженцы у европейских гигантов, таких как Rauscedo и Sibus. Только так можно гарантировать здоровье будущего виноградника и стабильный урожай.

Новые эксперименты

Несмотря на ориентацию на европейское качество саженцев, Эдуард Городецкий активно развивает локальные традиции. Он работает с местными сортами — Одесским Черным и Сухолиманским. Последний уже стал основой для интересных экспериментов. Из него изготавливают не только привычные тихие вина, но и игристые напитки. Также виноделу приходится менять схему посадки кустов, подстраиваясь под засушливый климат Одесской области, который теперь значительно отличается от советов в старых учебниках.

Виноградарство в Одесской области

В Украине наибольшую площадь виноградных насаждений имеет Одесская область — 38,95 тыс. га, что составляет 46% от общей площади виноградников в стране. В области выращивают 82 сорта винограда, из них 42 технических и 40 столовых. Преобладают технические сорта — более 90% насаждений. Среди них наибольшие доли занимают Алиготе — 16,2%, Каберне Совиньон — 13,1%, Ркацители — 7,4%, Одесский черный — 6,0%, Мерло — 5,7%, Шардоне — 5,3% и Совиньон зеленый — 4,7%.

Читайте также:

Среди столовых сортов самые распространенные Молдова — 25,2%, Ранний Магарача — 10,8%, Королева виноградников — 5,6%, Иршаи Оливер — 5,5%, Аркадия — 4,7% и Мускат янтарный — 4,5%.

Как сообщали Новини.LIVE, что Саратский винодельческий завод в Одесской области продали на приватизационном аукционе. Единый имущественный комплекс предприятия ушел с молотка более чем за 10 миллионов гривен. В торгах принял участие только один покупатель, который и стал победителем. В лот вошли здания, производственные цеха и оборудование для изготовления вина.

Также Новини.LIVE писали, что в начале января на юге Украины держалось аномальное тепло, но потом температура резко пошла вниз. Для виноградников это опасный перепад, который может повредить молодые побеги. По словам Владимира Печко, резкие морозы после тепла могут привести к вымерзанию нежных побегов.