В Одесской области расцвели первые цветы, фото

На Тузловских лиманах расцвели цветы. Фото: Иван Русев

Посреди зимы на водно-болотных угодьях Тузловских лиманов цветут некоторые виды растений. Часть из них нуждается в охране и занесена в Красную книгу.

Об этом сообщил научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.

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Ученый рассказал об удивительном участке парка, который называют "тузловской Амазонией". Хотя большинство растений еще "спит", ожидая весны, здесь уже цветут солончаковая астра, а также рапс. Последний проникает в природные участки с соседних полей. Также недавно на лиманах появились цветы анкарского безвременника, или брандушки, как называют это растение местные жители Бессарабии.

На Тузловских лиманах расцвели цветы. Фото: Иван Русев

"В этот зимний сезон оно уже начало показывать свои первые листочки сразу после зимнего солнцестояния в 2024 году, и первые растения зацвели в даты между Рождеством и Новым годом", — говорит Иван Русев.

На Тузловских лиманах расцвели цветы. Фото: Иван Русев

Биолог отметил, что безвременник занесен в Красную книгу Украины.

Также Иван Русев рассказал, что этой зимой на лиманах находились почти 20 тыс. птиц. Преимущественно это утки разных видов, белолобые гуси и краснокнижные казарки.

"Бывает так, что их пугают мощные шумы войны, и они на некоторое время исчезают", — говорит ученый.

Напомним, на границе Одесской области зафиксировали опасных хищников. Также мы рассказывали, что на Николаевщине создали новые заповедники. Там будут охранять уникальные виды растений.