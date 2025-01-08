В Одесской области расцвели первые цветы, фото

Зимнее чудо — на Одесчине цветут уникальные растения, фото
Посреди зимы на водно-болотных угодьях Тузловских лиманов цветут некоторые виды растений. Часть из них нуждается в охране и занесена в Красную книгу.
Об этом сообщил научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.
Цветы среди зимы
Ученый рассказал об удивительном участке парка, который называют "тузловской Амазонией". Хотя большинство растений еще "спит", ожидая весны, здесь уже цветут солончаковая астра, а также рапс. Последний проникает в природные участки с соседних полей. Также недавно на лиманах появились цветы анкарского безвременника, или брандушки, как называют это растение местные жители Бессарабии.
"В этот зимний сезон оно уже начало показывать свои первые листочки сразу после зимнего солнцестояния в 2024 году, и первые растения зацвели в даты между Рождеством и Новым годом", — говорит Иван Русев.
Биолог отметил, что безвременник занесен в Красную книгу Украины.
Также Иван Русев рассказал, что этой зимой на лиманах находились почти 20 тыс. птиц. Преимущественно это утки разных видов, белолобые гуси и краснокнижные казарки.
"Бывает так, что их пугают мощные шумы войны, и они на некоторое время исчезают", — говорит ученый.
Напомним, на границе Одесской области зафиксировали опасных хищников. Также мы рассказывали, что на Николаевщине создали новые заповедники. Там будут охранять уникальные виды растений.
Читайте Новини.LIVE!