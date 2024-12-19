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Унікальні рослини на Миколаївщині — створені нові заповідники

19 грудня 2024 13:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Миколаївщині створили три нових заповідника
Заказник Баратівка. Фото: Українська природоохоронна група
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Три території у Миколаївській області отримали охоронний статус місцевого значення. Дві з них розташовані у Баштанському районі, ще одна у самому Миколаєві. Ініціатори стверджують, що на цих ділянках ростуть рідкісні види рослин.

Рішення про надання заповідного статусу ухвалила Миколаївська обласна рада на сесії у четвер, 19 грудня.

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Депутати оголосили територіями природно-заповідного фонду наступні ділянки:

  • ландшафтний заказник "Лук'янівський" у Баштанському районі;
  • ботанічний заказник "Баратівка" біля однойменного села, на схилах річки Інгулець; 
  • ботанічна пам'ятка природи "Каркас Миколи Леонтовича" у межах міста Миколаїв. 

Зазначимо, що за даними платформи Prozorro, на проєкти їх створення місто витратить 99,5 тис. грн. Документи розробляють спеціалісти національного парку "Бузький Гард".

Що охороняють

На територіях нових заповідників виявили понад 130 видів рослин. Деякі з них занесені до Червоної книги України. Серед них, зокрема, ковила волосиста, ковила Лессінга, сон лучний, шафран сітчастий та тюльпан Шренка.

Нагадаємо, на Харківщині суд повернув державі землі, де мешкають рідкісні птахи. Також ми повідомляли, що жінка намагалася захопити для комерційних цілей територію заповідника на Одещині.

природа Миколаїв рослини Миколаївська область заповідник

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