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Уникальные растения на Николаевщине — созданы новые заповедники

19 декабря 2024 13:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Николаевской области создали три новых заповедника
Заказник Баратовка. Фото: Украинская природоохранная группа
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Три территории в Николаевской области получили охранный статус местного значения. Две из них расположены в Баштанском районе, еще одна в Николаеве. Инициаторы утверждают, что на этих участках произрастают редкие виды растений.

Решение о предоставлении заповедного статуса принял Николаевский областной совет на сессии в четверг, 19 декабря.

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Депутаты объявили территориями природно-заповедного фонда следующие участки:

  • ландшафтный заказник "Лукьяновский" в Баштанском районе;
  • ботанический заказник "Баратовка" возле одноименной деревни, на склонах реки Ингулец;
  • ботаническая достопримечательность природы "Каркас Николая Леонтовича" в черте города Николаев.

Отметим, что, по данным платформы Prozorro, на проекты их создания город потратит 99,5 тыс. грн. Документы разрабатывают специалисты национального парка "Бугский Гард".

Охраняющие

На территориях новых заповедников было обнаружено более 130 видов растений. Некоторые из них занесены в Красную книгу Украины. Среди них, в частности, ковыль волосистый, ковыль Лессинга, сон луговой, шафран сетчатый и тюльпан Шренка.

Напомним, в Харьковской области суд вернул государству земли, где живут редкие птицы. Также мы сообщали, что женщина пыталась захватить для коммерческих целей территорию заповедника в Одесской области.

природа Николаев растения Николаевская область заповедник

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