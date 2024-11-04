Іноземка будувала у заповіднику — як покарав суд

Узбережжя Тилігульського лиману. Фото: Facebook

Громадянка Молдови збудувала сарай на території регіонального ландшафтного парку "Тилігульський". Жодних дозволів у неї не було. Тепер їй доведеться сплатити штраф.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Березівського райсуду Одеської області.

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За матеріалами справи, жінка самовільно захопила ділянку у 60 кв. м у прибережній захисній смузі, лише у 62 м від води. Вона завезла туди будматеріали й найняла для виконання робіт знайомого. Однак не повідомила йому, що будівництво незаконне. Таким чином, громаді заподіяли шкоди на 46 тис. грн.

Що вирішив суд

Суддя визнав жінку винною у самовільному занятті земельної ділянки. Вона має сплатити 51 тис. грн штрафу. Зазначимо, що завдані громаді збитки вона вже відшкодувала.

Де не можна будувати

Прибережна зона — це захисна смуга біля водойми завширшки:

для малих річок, струмків і потічків, ставків з площею менш як 3 га — 25 м;

для середніх річок, водосховищ, ставків з площею більше ніж 3 га — 50 м;

для великих річок, водосховищ на них та озер — 100 м.

У захисній смузі заборонено будувати будь-які споруди, зокрема бази відпочинку, гаражі, паркінги тощо. Єдине виключення — споруди гідротехнічного та навігаційного призначення.

Нагадаємо, на Одещині порахують державні землі. На це виділили майже 5 млн грн. Раніше ми писали про фермера, який збудував сарай для овець у прикордонній зоні.