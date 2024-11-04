Иностранка строила в заповеднике — как наказал суд

Побережье Тилигульского лимана. Фото: Facebook

Гражданка Молдовы построила сарай на территории регионального ландшафтного парка "Тилигульский". Никаких разрешений у нее не было. Теперь их придется заплатить штраф.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Березовского райсуда Одесской области.

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Обманула строителя

По материалам дела, женщина самовольно захватила участок в 60 кв. м в прибрежной защитной полосе, всего в 62 м от воды. Она отвезла туда стройматериалы и наняла для выполнения работ знакомого. Однако не сообщила ему, что строительство незаконно. Таким образом, обществу нанесли ущерб на 46 тыс. грн.

Что решил суд

Судья признал женщину виновной в самовольном занятии земельного участка. Она должна заплатить 51 тыс. грн штрафа. Отметим, что нанесенный общине ущерб он уже возместил.

Где нельзя строить

Прибрежная зона — это защитная полоса у водоема шириной:

для малых рек, ручьев и ручьев, прудов с площадью менее 3 га — 25 м;

для средних рек, водохранилищ, прудов с площадью более 3 га — 50 м;

для больших рек, водохранилищ на них и озер — 100 м.

В защитной полосе запрещено строить любые постройки, в том числе базы отдыха, гаражи, парковки и т.д. Единственное исключение — сооружения гидротехнического и навигационного назначения.

Напомним, в Одесской области посчитают государственные земли. На это выделили около 5 млн грн. Раньше мы писали о фермере, который построил сарай для овец в приграничной зоне.