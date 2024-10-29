На Одещині інвентаризують державні землі — скільки витратять грошей

Поле на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Департамент аграрної політики, продовольства і земельних відносин Одеської ОДА шукає підрядника для інвентаризації земель державної власності в області. За це готові заплатити 4,9 млн грн. Аукціон відбудеться 4 листопада.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.

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Що мають зробити

Згідно з тендерними документами, підрядник має провести дослідницькі роботи:

зібрати і проаналізувати дані;

створити геодезичні, топографічні і картографічні матеріали;

скласти й оформити технічну документацію у паперовій та електронній формі.

Також виконавець робіт має зареєструвати земельні ділянки у Державному кадастрі. Зазначимо, що йдеться про 67,6 тис. га землі, що перебуває у державній власності.

Роботи мають бути завершені до 9 грудня.

Нагадаємо, в Одещині зафіксовано чимало випадків незаконного привласнення державних земель приватними фірмами. Зокрема, незаконно використовувалися ділянки площею 1 тис. га, які належать Міністерству оборони. Раніше повідомлялося про спробу захоплення землі національного парку.