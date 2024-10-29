На Одещині інвентаризують державні землі — скільки витратять грошей

В Одесі майже за 5 млн грн порахують державні землі
Департамент аграрної політики, продовольства і земельних відносин Одеської ОДА шукає підрядника для інвентаризації земель державної власності в області. За це готові заплатити 4,9 млн грн. Аукціон відбудеться 4 листопада.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі Prozorro.
Що мають зробити
Згідно з тендерними документами, підрядник має провести дослідницькі роботи:
- зібрати і проаналізувати дані;
- створити геодезичні, топографічні і картографічні матеріали;
- скласти й оформити технічну документацію у паперовій та електронній формі.
Також виконавець робіт має зареєструвати земельні ділянки у Державному кадастрі. Зазначимо, що йдеться про 67,6 тис. га землі, що перебуває у державній власності.
Роботи мають бути завершені до 9 грудня.
Нагадаємо, в Одещині зафіксовано чимало випадків незаконного привласнення державних земель приватними фірмами. Зокрема, незаконно використовувалися ділянки площею 1 тис. га, які належать Міністерству оборони. Раніше повідомлялося про спробу захоплення землі національного парку.
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