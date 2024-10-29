В Одесской области инвентаризируют государственные земли — сколько потратят денег

Поле в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Департамент аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА ищет подрядчика по инвентаризации земель государственной собственности в области. За это готовы заплатить 4,9 млн грн. Аукцион пройдет 4 ноября.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе Prozorro.

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Что должны сделать

Согласно тендерным документам, подрядчик должен провести исследовательские работы:

собрать и проанализировать данные;

создать геодезические, топографические и картографические материалы;

составить и оформить техническую документацию в бумажной и электронной форме.

Также производитель работ должен зарегистрировать земельные участки в Государственном кадастре. Отметим, что речь идет о 67,6 тыс. га земли, находящейся в государственной собственности.

Работы должны быть завершены до 9 декабря.

Напомним, в Одесской области зафиксировано немало случаев незаконного присвоения государственных земель частными фирмами. В частности, незаконно использовались участки площадью 1 тыс. га, принадлежащие Министерству обороны. Ранее сообщалось о попытке захвата земли национального парка.