В Одеській області повернули 1 500 га стратегічних земель полігону

Тарутинський степ на Одещині. Фото ілюстративне: Радіо Свобода

В Одеській області повертають землі полігону, які використовувалися незаконно. Наразі тривають заходи щодо повернення 1 000 га, що мають особливе стратегічне значення.

Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили в Міністерстві оборони України.

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Землі полігону повертають

Протягом останніх трьох місяців на підставі судових рішень було повернуто та оформлено у державну власність 1 500 га земель оборонного полігону в Одеській області, які незаконно використовувалися для сільського господарства. Наразі триває робота з повернення ще 1 000 га територій, що раніше були передані у приватну власність.

Стратегічні ділянки

Як зазначають у Головному управлінні земель оборони та фондів Міністерства оборони України, ці ділянки відіграють важливу роль у забезпеченні національної безпеки, оскільки використовуються для підготовки особового складу. Незаконне використання цих територій шкодить інтересам держави, особливо в умовах війни.

Нагадаємо, Одеська мерія судиться з власним департаментом щодо видачі дозволу на будівництво у районі Аркадії. Також в Одесі вдалося зупинити роботи, які загрожували історичному "будинку з однією стіною".