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В Одесской области возвращают земли оборонного полигона

26 октября 2024 14:31
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одесской области вернули 1500 га стратегических земель полигона
Тарутинская степь в Одесской области. Фото иллюстративное: Радио Свобода
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области возвращают земли незаконно использовавшиеся полигона. В настоящее время продолжаются мероприятия по возврату 1 000 га, имеющие особое стратегическое значение.

Об этом в субботу, 26 октября, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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В последние три месяца на основании судебных решений было возвращено и оформлено в государственную собственность 1 500 га земель оборонного полигона в Одесской области, которые незаконно использовались для сельского хозяйства. В настоящее время идет работа по возвращению еще 1 000 га территорий, которые ранее были переданы в частную собственность.

Стратегические участки

Как отмечают в Главном управлении земель обороны и фондов Министерства обороны Украины, эти участки играют важную роль в обеспечении национальной безопасности, поскольку используются для подготовки личного состава. Незаконное использование этих территорий вредит интересам государства, особенно в условиях войны.

Напомним, одесская мэрия судится с собственным департаментом по выдаче разрешения на строительство в районе Аркадии. Также в Одессе удалось остановить работы, угрожавшие историческому "дому с одной стеной".

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