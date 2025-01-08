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Зимове диво — на Одещині цвітуть унікальні рослини, фото

8 січня 2025 19:07
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині розквітли перші квіти, фото
На Тузлівських лиманах розквітли квіти. Фото: Іван Русєв
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Посеред зими на водно-болотних угіддях Тузлівських лиманів квітнуть деякі види рослин. Частина з них потребує охорони й занесена до Червоної книги. 

Про це повідомив науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв.

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Вчений розповів про дивовижну ділянку парку, яку називають "тузлівською Амазонією". Хоча більшість рослин ще "спить", очікуючи весни, тут вже квітнуть солончакова айстра, а також рапс. Останній проникає до природних ділянок із сусідніх полів. Також нещодавно на лиманах з'явилися квіти анкарського пізньоцвіта, або брандушки, як називають цю рослину місцеві мешканці Бессарабії.

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На Тузлівських лиманах розквітли квіти. Фото: Іван Русєв

"В цей зимовий сезон, воно вже почало показувати свої перші листочки одразу після зимового сонцестояння у 2024 році, і перші рослини зацвіли у дати між Різдвом та Новим роком", — говорить Іван Русєв. 

Зимове диво — на Одещині цвітуть унікальні рослини, фото - фото 2
На Тузлівських лиманах розквітли квіти. Фото: Іван Русєв

Біолог зазначив, що пізньоцвіт занесений до Червоної книги України.

Також Іван Русєв розповів, що цієї зими на лиманах перебували майже 20 тис. птахів. Переважно це качки різних видів, білолобі гуси й червоноволі казарки. 

"Буває так, що їх лякають потужні шуми війни і вони на деякій час зникають", — каже науковець.

Нагадаємо, на прикордонні Одеської області зафіксували небезпечних хижаків. Також ми розповідали, що на Миколаївщині створили нові заповідники. Там охоронятимуть унікальні види рослин.

природа рослини Одеська область квіти заповідник

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