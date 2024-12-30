На Одещину прилетіли зимувати красиві птахи — фото

На Одещині помітили тундрових лебедів — які вони
На зимівлю до національного парку "Тузлівські лимани" прилетіли тундрові лебеді. Це рідкісні гості для України, адже мешкають вони на берегах Північного Льодовитого океану, а у наші краї прилітають тільки взимку.
Про це розповів співробітник парку, біолог Іван Русєв.
Гості з півночі
За словами науковця, два види тундрових лебедів — кликун та малий — використовують для відпочинку лиман Бурнас поблизу села Лебедівка. Птахи харчуються на полях рапсу та озимини, а ночують на лимані.
"Іноді тут нараховувалось на всій акваторії до 300 лебедів. Під час міграції лебеді також мігрують над Лебедівкою. Імовірно, лебеді й стали основою назви чудового поселення Лебедівка", — говорить Іван Русєв.
Нагадаємо, раніше на Одещині помітили снігову пуночку. Цей птах також прилітає зимувати з північних країн. Також до області завітав пелікан, який має власне ім'я.
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