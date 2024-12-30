На Одесчину прилетели зимовать красивые птицы — фото

На Одесчину прилетели тундровые лебеди. Фото: Иван Русев

На зимовку в национальный парк "Тузловские лиманы" прилетели тундровые лебеди. Это редкие гости для Украины, ведь обитают они на берегах Северного Ледовитого океана, а в наши края прилетают только зимой.

Об этом рассказал сотрудник парка, биолог Иван Русев.

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По словам ученого, два вида тундровых лебедей — кликун и малый — используют для отдыха лиман Бурнас вблизи села Лебедевка. Птицы питаются на полях рапса и озимых, а ночуют на лимане.

На Одесщину прилетели тундровые лебеди. Фото: Иван Русев

"Иногда здесь насчитывалось на всей акватории до 300 лебедей. Во время миграции лебеди также мигрируют над Лебедевкой. Вероятно, лебеди и стали основой названия прекрасного поселения Лебедевка", — говорит Иван Русев.

На Одесщину прилетели тундровые лебеди. Фото: Иван Русев

Напомним, ранее на Одесчине заметили снежную пуночку. Эта птица также прилетает зимовать из северных стран. Также область посетил пеликан, имеющий собственное имя.