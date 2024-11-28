В Одеській області помітили рідкісного птаха

Снігова пуночка. Фото: animalia

У національному парку "Тузлівські лимани" виявили снігову пуночку. Цей птах нехарактерний для півдня України, адже мешкає далеко на півночі Євразії та Північної Америки. Втім, під час зимових міграцій інколи відвідує причорноморські степи.

Про це розповів науковий співробітник парку біолог Іван Русєв.

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За словами науковця, обходячи національний парк, він побачив понад тридцять пуночок. Вони трималися поодиноко або по дві-три особини на великій відстані.

"Відлітають із тундри у жовтні і з'являються у нашому нацпарку на початку листопада. Тут вони перетинаються з різними місцевими птахами, як, наприклад, коноплянками. Тут їм в цілому безпечно зимувати, якщо не буде потужного шумового навантаження від орди", — говорить Іван Русєв.

Зазначимо, що снігова пуночка трохи більша за горобця. Цей птах мешкає у тундрі, кам'янистих районах, на морських і річкових берегах, а також у населених пунктах північних країн. Харчуються пуночки комахами, ягодами та насінням.

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