В Одесской области заметили редкую птицу

Снежная пуночка. Фото: animalia

В национальном парке "Тузловские лиманы" обнаружили снежный пуночку. Эта птица нехарактерна для юга Украины, ведь живет далеко на севере Евразии и Северной Америки. Впрочем, во время зимних миграций иногда посещает причерноморские степи.

Об этом рассказал научный сотрудник парка биолог Иван Русев.

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По словам ученого, обходя национальный парк, он увидел более тридцати пуночек. Они держались в одиночку или по две-три особи на большом расстоянии.

"Улетают из тундры в октябре и появляются в нашем нацпарке в начале ноября. Здесь они пересекаются с разными местными птицами, как, например, конопляками. Здесь им в целом безопасно зимовать, если не будет мощной шумовой нагрузки от орды", — говорит Иван Русев.

Отметим, что снежная пуночка чуть больше воробья. Эта птица обитает в тундре, каменистых районах, на морских и речных берегах, а также в населенных пунктах северных стран. Питаются пуночки насекомыми, ягодами и семенами.

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