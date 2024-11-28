В Одесской области заметили редкую птицу

Гость с крайнего Севера — на Одесчине заметили снежную пуночку
В национальном парке "Тузловские лиманы" обнаружили снежный пуночку. Эта птица нехарактерна для юга Украины, ведь живет далеко на севере Евразии и Северной Америки. Впрочем, во время зимних миграций иногда посещает причерноморские степи.
Об этом рассказал научный сотрудник парка биолог Иван Русев.
Неожиданная встреча
По словам ученого, обходя национальный парк, он увидел более тридцати пуночек. Они держались в одиночку или по две-три особи на большом расстоянии.
"Улетают из тундры в октябре и появляются в нашем нацпарке в начале ноября. Здесь они пересекаются с разными местными птицами, как, например, конопляками. Здесь им в целом безопасно зимовать, если не будет мощной шумовой нагрузки от орды", — говорит Иван Русев.
Отметим, что снежная пуночка чуть больше воробья. Эта птица обитает в тундре, каменистых районах, на морских и речных берегах, а также в населенных пунктах северных стран. Питаются пуночки насекомыми, ягодами и семенами.
Напомним, в степи Одесчины возвращаются поля и олени. Также мы писали, как лягушки в Чернобыле приспособились к воздействию радиации.
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