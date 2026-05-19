Вода в Одессе может подорожать почти втрое: проект тарифов

В Одессе могут существенно вырасти тарифы на воду и канализацию. "Инфоксводоканал" опубликовал проект новых расценок, по которому для населения общая стоимость услуг может вырасти почти до 94 гривен за кубометр.

Новые тарифы на воду для населения

Сейчас для жителей Одессы действуют тарифы, утвержденные еще в 2021 году. Они оставались неизменными даже после начала полномасштабной войны. По состоянию на май 2026 года одесситы платят:

17,92 грн за кубометр водоснабжения;

17,24 грн за водоотвод.

Вместе это составляет примерно 35,16 грн за кубометр с НДС.

Теперь предприятие предлагает установить новые тарифы для населения:

50,96 грн за кубометр водоснабжения;

42,69 грн за водоотвод.

В сумме это уже 93,66 грн за кубометр с НДС. Таким образом, вода для населения может подорожать почти в 2,7 раза.

Почему тарифы могут вырасти

В "Инфоксводоканале" объясняют, что действующие тарифы больше не покрывают реальных затрат предприятия. Там заявляют, что за последние годы существенно подорожали электроэнергия, реагенты, топливо, ремонтные работы и зарплаты работников. Отдельно в компании отмечают, что дополнительные расходы возникли после российских обстрелов и подтопления осенью 2025 года.

По данным предприятия, сейчас тариф для населения покрывает лишь 60,1% себестоимости водоснабжения и 73,5% водоотведения. Одной из главных причин повышения называют электроэнергию, а также значительно увеличились расходы на ремонты сетей.

В то же время пока речь идет только о проекте изменения тарифов. Окончательное решение еще должна принять НКРЭКУ. Замечания и предложения по новым тарифам одесситы могут присылать до 29 мая 2026 года.

Тема водоснабжения в последнее время особенно активно обсуждается в Одессе после заявлений о рисках атак на критическую инфраструктуру региона. Ранее Новини.LIVE со ссылкой на вице-президента Украинской водной ассоциации Артема Ширу писали, что водоснабжение в городе имеет структуру только с одной трубой, поэтому если в нее прилетит ракета - проблемы не решить месяцами.

Также Новини.LIVE сообщали, что в мае 2026 года коммунальные платежи в Одессе не претерпят изменений. Городские власти и поставщики услуг подтвердили, что расценки на электричество, голубое топливо, водоснабжение и транспорт остаются на предыдущих отметках. Все начисления за текущий месяц будут произведены по уже знакомым одесситам ставкам.