Тарифи на вивіз сміття в Одесі: суми у платіжках у червні

В Одесі у червні цього року тарифи на вивезення побутових відходів залишаться різними залежно від району міста та компанії, яка обслуговує будинки. Суми у платіжках для багатьох одеситів уже перевищують 30 гривень на людину щомісяця.

Скільки коштує вивіз сміття в Одесі

Наразі в місті працюють кілька операторів, які відповідають за вивезення сміття. Саме від них залежить остаточна вартість послуги.

Для мешканців багатоповерхівок діють такі тарифи:

"Еко-Ренесанс" — 35,49 грн з людини;

"ТВ-Серрус" — близько 34,80 грн;

"Одескомунтранс" — приблизно 34,13 грн;

"Кліар-Сіті" — близько 33,99 грн.

Тарифи для приватного сектору

А ось мешканці приватного сектору платять за вивіз сміття більше, ніж жителі багатоповерхівок через дорожчу систему збору відходів. Якщо біля багатоквартирних будинків один контейнерний майданчик обслуговує десятки людей, то в приватному секторі сміттєвозу доводиться їздити від двору до двору. Через це перевізники витрачають більше часу та пального.

Додаткові витрати створюють вузькі вулиці, погані дороги, стихійні звалища та великогабаритне сміття, яке люди часто залишають біля дворів. Усе це ускладнює роботу техніки та збільшує собівартість послуг. Тому тарифи для приватного сктору такі:

Еко-Ренесанс — 61,26 грн з людини

Кліар-Сіті — 58,68 грн

ТВ-Серрус — 60,07 грн

Одескомунтранс — 58,89 грн

Зазначимо, що станом на травень офіційного рішення про нове підвищення тарифів в Одесі немає.

Які райони обслуговують компанії

Приморський район — "ТВ-Серрус"

Київський район — "Кліар-Сіті"

Пересипський район — "Еко-Ренесанс"

Хаджибейський район — КП "Одескомунтранс"

