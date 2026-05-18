Тарифы на вывоз мусора в Одессе: суммы в платежках в июне

Тарифы на вывоз мусора в Одессе: суммы в платежках в июне

Дата публикации 18 мая 2026 19:22
Мусорные баки для мусора. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе в июне этого года тарифы на вывоз бытовых отходов останутся разными в зависимости от района города и компании, которая обслуживает дома. Суммы в платежках для многих одесситов уже превышают 30 гривен на человека ежемесячно.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Сколько стоит вывоз мусора в Одессе

Сейчас в городе работают несколько операторов, которые отвечают за вывоз мусора. Именно от них зависит окончательная стоимость услуги.

Для жителей многоэтажек действуют следующие тарифы:

  • "Эко-Ренессанс" — 35,49 грн с человека;
  • "ТВ-Серрус" — около 34,80 грн;
  • "Одескомунтранс" — примерно 34,13 грн;
  • "Клиар-Сити" — около 33,99 грн.

Тарифы для частного сектора

А вот жители частного сектора платят за вывоз мусора больше, чем жители многоэтажек из-за более дорогой системы сбора отходов. Если возле многоквартирных домов одна контейнерная площадка обслуживает десятки людей, то в частном секторе мусоровозу приходится ездить от двора ко двору. Из-за этого перевозчики тратят больше времени и горючего.

Дополнительные расходы создают узкие улицы, плохие дороги, стихийные свалки и крупногабаритный мусор, который люди часто оставляют возле дворов. Все это затрудняет работу техники и увеличивает себестоимость услуг. Поэтому тарифы для частного сектора такие:

  • Эко-Ренессанс — 61,26 грн с человека
  • Клиар-Сити — 58,68 грн
  • ТВ-Серрус — 60,07 грн
  • Одескомунтранс — 58,89 грн

Отметим, что по состоянию на май официального решения о новом повышении тарифов в Одессе нет.

Какие районы обслуживают компании

Приморский район — "ТВ-Серрус"
Киевский район — "Клиар-Сити"
Пересыпский район — "Эко-Ренессанс"
Хаджибейский район — КП "Одескомунтранс"

Ранее Новини.LIVE писали, что в мае жители Одессы будут оплачивать газ по действующему тарифу без изменений. Несмотря на подорожание энергоресурсов на рынке, для населения стоимость голубого топлива остается фиксированной. Это объясняется государственным регулированием, которое действует во время военного положения.

Также Новини.LIVE сообщали, что в мае централизованное отопление в Одессе уже отключено после завершения отопительного сезона. Поэтому новые начисления за тепло для большинства жителей не осуществляются, кроме возможных перерасчетов или долгов за предыдущие месяцы.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
