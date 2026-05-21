Вартість газу у червні в Одесі: актуальний тариф для містян

У червні одесити платитимуть за газ за чинними тарифами без підвищення. Попри зростання витрат на ринку, ціна для населення залишається фіксованою.

Новини.LIVE розповідає, скільки одесити платитимуть за блакитне паливо у червні.

Вартість газу в Одесі

Побутові споживачі в Одесі й надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Доставка, яку забезпечує компанія "Одесагаз", коштує 1,308 грн за кубометр. Цей тариф діє в межах державного регулювання під час воєнного стану. Він гарантує стабільну вартість газу для населення незалежно від ситуації на ринку.

Ціни на газ для бізнесу

Транспортування газу для бізнесу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів. Загалом, доставка для бізнесу зросла на 305% порівняно з позаминулим роком.

В Одесі можуть зрости ціни на воду

В Одесі можуть суттєво зрости тарифи на воду та каналізацію. "Інфоксводоканал" опублікував проєкт нових розцінок, за яким для населення загальна вартість послуг може зрости майже до 94 гривень за кубометр. Так, підприємство пропонує встановити нові тарифи для населення:

50,96 грн за кубометр водопостачання;

42,69 грн за водовідведення.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі у червні цього року тарифи на вивезення побутових відходів залишаться різними залежно від району міста та компанії, яка обслуговує будинки. Суми у платіжках для багатьох одеситів уже перевищують 30 гривень на людину щомісяця.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у червні 2026 року тариф на електроенергію для мешканців Одеси залишається незмінним. Попри постійні обговорення можливого перегляду вартості, ціна для побутових споживачів поки що фіксована — 4,32 грн за кВт·год електроенергії.