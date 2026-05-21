Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стоимость газа в июне в Одессе: актуальный тариф для горожан

Стоимость газа в июне в Одессе: актуальный тариф для горожан

Ua ru
Дата публикации 21 мая 2026 17:25
Стоимость газа в июне в Одессе: актуальный тариф для горожан
Человек смотрит показатели газа. Фото иллюстративное: Новости.

В июне одесситы будут платить за газ по действующим тарифам без повышения. Несмотря на рост расходов на рынке, цена для населения остается фиксированной.

Новини.LIVE рассказывает, сколько одесситов будут платить за голубое топливо в июне.

Стоимость газа в Одессе

Бытовые потребители в Одессе и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Доставка, которую обеспечивает компания "Одессагаз", стоит 1,308 грн. за кубометр. Этот тариф действует в пределах государственного регулирования во время военного положения. Он гарантирует стабильную стоимость газа для населения вне зависимости от ситуации на рынке.

Цены на газ для бизнеса

Транспортировка газа для бизнеса составляет 501,97 грн за тысячу кубометров. В целом доставка для бизнеса выросла на 305% по сравнению с позапрошлым годом.

В Одессе могут вырасти цены на воду

В Одессе могут существенно возрасти тарифы на воду и канализацию . Инфоксводоканал опубликовал проект новых расценок, по которому для населения общая стоимость услуг может вырасти почти до 94 гривен за кубометр. Так, предприятие предлагает установить новые тарифы для населения:

Читайте также:
  • 50,96 грн за кубометр водоснабжения;
  • 42,69 грн за водоотвод.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе в июне этого года тарифы на вывоз бытовых отходов останутся разными в зависимости от района города и обслуживающей дома компании. Суммы в платежках для многих одесситов уже превышают 30 гривен на человека в месяц.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июне 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы остается неизменным. Несмотря на постоянные обсуждения возможного пересмотра стоимости, цена для бытовых потребителей пока фиксирована — 4,32 грн за кВтч электроэнергии.

тарифы цены на газ Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации