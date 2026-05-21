Стоимость газа в июне в Одессе: актуальный тариф для горожан

В июне одесситы будут платить за газ по действующим тарифам без повышения. Несмотря на рост расходов на рынке, цена для населения остается фиксированной.

Новини.LIVE рассказывает, сколько одесситов будут платить за голубое топливо в июне.

Стоимость газа в Одессе

Бытовые потребители в Одессе и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Доставка, которую обеспечивает компания "Одессагаз", стоит 1,308 грн. за кубометр. Этот тариф действует в пределах государственного регулирования во время военного положения. Он гарантирует стабильную стоимость газа для населения вне зависимости от ситуации на рынке.

Цены на газ для бизнеса

Транспортировка газа для бизнеса составляет 501,97 грн за тысячу кубометров. В целом доставка для бизнеса выросла на 305% по сравнению с позапрошлым годом.

В Одессе могут вырасти цены на воду

В Одессе могут существенно возрасти тарифы на воду и канализацию . Инфоксводоканал опубликовал проект новых расценок, по которому для населения общая стоимость услуг может вырасти почти до 94 гривен за кубометр. Так, предприятие предлагает установить новые тарифы для населения:

50,96 грн за кубометр водоснабжения;

42,69 грн за водоотвод.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе в июне этого года тарифы на вывоз бытовых отходов останутся разными в зависимости от района города и обслуживающей дома компании. Суммы в платежках для многих одесситов уже превышают 30 гривен на человека в месяц.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июне 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы остается неизменным. Несмотря на постоянные обсуждения возможного пересмотра стоимости, цена для бытовых потребителей пока фиксирована — 4,32 грн за кВтч электроэнергии.