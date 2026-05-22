Тариф на водопостачання в Одесі: вартість у червні

Дата публікації: 22 травня 2026 16:50
Людина набирає воду в стакан. Фото ілюстративне: УНІАН

У червні тарифи на воду для жителів Одеси поки залишаться без змін. Одесити й надалі платитимуть за розцінками, які діють ще з 2022 року. Водночас "Інфоксводоканал" уже опублікував проєкт нових тарифів, за яким водопостачання та каналізація можуть подорожчати майже у 2,7 раза.

Про це інформує Новини.LIVE.

Ціни на воду для населення в Одесі

Станом на червень тариф на водопостачання для населення становитиме 14,93 гривні за кубометр без ПДВ. Водовідведення коштує 14,37 гривні за кубометр без ПДВ.

Після нарахування податку одесити фактично сплачують приблизно 17,92 гривні за кубометр води та 17,24 гривні за каналізацію. Загалом, за обидві послуги тариф складає близько 35,16 грн.

Крім цього, одесити окремо сплачують абонентське обслуговування. Цьогоріч воно становить 94,38 грн на місяць, якщо підключені одночасно водопостачання та водовідведення. Якщо є лише одна послуга, сума складає 47,19 гривні.

Тариф на водопостачання в Одесі — ціни у платіжка у червні - фото 1
Повідомленні Інфоксводоканалу. Фото: скриншот

Ціни на воду для бізнесу

Для бізнесу та підприємств тарифи значно вищі. Вартість водопостачання для комерційних споживачів становить 30,59 гривні за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 гривні.

Разом із податком бізнес фактично платить близько 65,55 гривні за кубометр води та каналізації.

Окремі тарифи діють для підприємств, які самі є ліцензіатами у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Для них вода коштує 13,18 гривні за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 7,82 гривні.

Зростання тарифів на воду

Проте днями "Інфоксводоканал" уже запропонував нові розцінки для населення. Згідно з проєктом, тариф на водопостачання може зрости до 50,96 грн за кубометр, а водовідведення — до 42,69 грн. Таким чином, загальна вартість послуг може скласти 93,66 грн за кубометр із ПДВ замість нинішніх 35,16 грн.

Тариф на водопостачання в Одесі: вартість у червні - фото 2
Нові тарифи на воду від Інфоксводоканалу. Фото: скриншот

У компанії пояснюють можливе підвищення тим, що чинні тарифи більше не покривають реальні витрати підприємства. Там заявляють про суттєве зростання вартості електроенергії, пального, реагентів, ремонтів мереж та зарплат працівників.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі у червні цього року тарифи на вивезення побутових відходів залишаться різними залежно від району міста та компанії, яка обслуговує будинки. Суми у платіжках для багатьох одеситів уже перевищують 30 гривень на людину щомісяця.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у червні  вартість електроенергії для мешканців Одеси залишиться незмінною. Попри постійні обговорення можливого перегляду вартості, ціна для побутових споживачів поки що фіксована і становить 4,32 грн за кВт·год.

комунальні послуги вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
