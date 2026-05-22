Тариф на водоснабжение в Одессе: стоимость в июне

Человек набирает воду в стакан. Фото иллюстративное: УНИАН

В июне тарифы на воду для жителей Одессы пока останутся без изменений. Одесситы и в дальнейшем будут платить по расценкам, которые действуют еще с 2022 года. В то же время "Инфоксводоканал" уже опубликовал проект новых тарифов, по которому водоснабжение и канализация могут подорожать почти в 2,7 раза.

Об этом информирует Новини.LIVE.

Цены на воду для населения в Одессе

По состоянию на июнь тариф на водоснабжение для населения составит 14,93 гривны за кубометр без НДС. Водоотведение стоит 14,37 гривны за кубометр без НДС.

После начисления налога одесситы фактически платят примерно 17,92 гривны за кубометр воды и 17,24 гривны за канализацию. В общем, за обе услуги тариф составляет около 35,16 грн.

Кроме этого, одесситы отдельно платят абонентское обслуживание. В этом году оно составляет 94,38 грн в месяц, если подключены одновременно водоснабжение и водоотведение. Если есть только одна услуга, сумма составляет 47,19 гривны.

Читайте также:

В сообщении Инфоксводоканала. Фото: скриншот

Цены на воду для бизнеса

Для бизнеса и предприятий тарифы значительно выше. Стоимость водоснабжения для коммерческих потребителей составляет 30,59 гривны за кубометр без НДС, а водоотведения - 24,03 гривны.

Вместе с налогом бизнес фактически платит около 65,55 гривны за кубометр воды и канализации.

Отдельные тарифы действуют для предприятий, которые сами являются лицензиатами в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. Для них вода стоит 13,18 гривны за кубометр без НДС, а водоотвод — 7,82 гривны.

Рост тарифов на воду

Однако на днях "Инфоксводоканал" уже предложил новые расценки для населения. Согласно проекту, тариф на водоснабжение может вырасти до 50,96 грн за кубометр, а водоотвод - до 42,69 грн. Таким образом, общая стоимость услуг может составить 93,66 грн за кубометр с НДС вместо нынешних 35,16 грн.

Новые тарифы на воду от Инфоксводоканала. Фото: скриншот

В компании объясняют возможное повышение тем, что действующие тарифы больше не покрывают реальные расходы предприятия. Там заявляют о существенном росте стоимости электроэнергии, топлива, реагентов, ремонтов сетей и зарплат работников.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе в июне этого года тарифы на вывоз бытовых отходов останутся разными в зависимости от района города и компании, которая обслуживает дома. Суммы в платежках для многих одесситов уже превышают 30 гривен на человека ежемесячно.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июне стоимость электроэнергии для жителей Одессы останется неизменной. Несмотря на постоянные обсуждения возможного пересмотра стоимости, цена для бытовых потребителей пока фиксированная и составляет 4,32 грн за кВт-ч.