Проїзд у червні в Одесі: ціни на поїздки по місту і області

У червні 2026 року вартість проїзду в Одесі поки залишилася без змін, однак в Одеській області вже почалося підвищення тарифів на приміські та внутрішньообласні маршрути. Перевізники пояснюють це подорожчанням пального, запчастин та обслуговування транспорту.

Скільки коштуватиме проїзд в Одесі у травні

Станом на травень у місті діятимуть такі тарифи:

трамвай / тролейбус — 15 грн

міські маршрутки — переважно 20 грн

соціальні автобуси на окремих маршрутах — безкоштовні.

Зазначимо, що ще у березні в мережі ширилися чутки про можливе підвищення вартості маршруток до 25-30 грн з 1 квітня, однак у міськраді тоді заявили, що рішення не ухвалене.

Що вже подорожчало на Одещині

З 10 квітня в Одеській області на 30% підвищили тарифи на внутрішньообласні пасажирські перевезення. Оголошення з новими цінами з’явилися, зокрема, в Ізмаїльському районі.

Окремо вже зросла вартість проїзду на напрямку Чорноморськ — Одеса:

маршрут №25 Чорноморськ — Одеса: з 50 до 65 грн

маршрут №20 Чорноморськ — Великодолинське: до 30 грн

На півдні області підвищення виявилося ще відчутнішим. Вартість поїздки Рені — Одеса зросла з 600 до 780 гривень, Рені — Ізмаїл — зі 150 до 200 гривень, а Білгород-Дністровський — Одеса — зі 160 до 200 гривень.

Чи буде подорожчання у червні

Станом на сьогодні офіційного рішення про підвищення тарифів у самій Одесі у червні немає. Жодного затвердженого документа щодо нової ціни на міські маршрутки чи електротранспорт не оприлюднено. Втім, на тлі вже піднятих тарифів по області та зростання витрат перевізників тема нового перегляду вартості проїзду залишається актуальною.

В Одесі можуть зрости ціни на воду

В Одесі можуть суттєво зрости тарифи на воду та каналізацію. "Інфоксводоканал" опублікував проєкт нових розцінок, за яким для населення загальна вартість послуг може зрости майже до 94 гривень за кубометр. Так, підприємство пропонує встановити нові тарифи для населення:

50,96 грн за кубометр водопостачання;

42,69 грн за водовідведення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вартість однієї години стоянки в Одесі становить 30 гривень — тариф встановлено з 1 січня 2025 року. Оплата працює з 09:00 до 18:00, а всі майданчики позначені дорожніми знаками та QR-кодами для безготівкової оплати через КП "Одестранспарксервіс".

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі у червні цього року тарифи на вивезення побутових відходів залишаться різними залежно від району міста та компанії, яка обслуговує будинки. Суми у платіжках для багатьох одеситів уже перевищують 30 гривень на людину щомісяця.