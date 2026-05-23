Паркування авто в Одесі: ціна за годину стоянки у червні

Припарковані автівки в Одесі. Фото ілюстративне: Патрульна поліція Одеси

У червні в Одесі й надалі діятиме єдиний міський тариф на платне паркування, а саме 30 гривень за годину. Саме така вартість встановлена на офіційних майданчиках у центральній частині міста та біля найбільш завантажених вулиць.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за паркування у місті у червні.

Вартість паркування в Одесі

Вартість однієї години стоянки в Одесі становить 30 гривень — тариф встановлено з 1 січня 2025 року. Оплата працює з 09:00 до 18:00, а всі майданчики позначені дорожніми знаками та QR-кодами для безготівкової оплати через КП "Одестранспарксервіс".

Місто також запровадило абонементи: місячний коштує 2 500 грн, а річний — 22 800 грн. Такий варіант вигідний для тих, хто паркується регулярно, адже зменшує вартість години в рази.

Хто може не платити за паркування

В Одесі право безкоштовно користуватися платними паркомісцями мають лише окремі категорії людей та транспорту. У 2026 році це регулюється законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю" та місцевими правилами паркування.

Читайте також:

Безкоштовно залишати авто на платних парковках можуть:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю;

водії, які перевозять людей з інвалідністю;

батьки дітей з інвалідністю;

законні представники людей з інвалідністю.

Але є важлива умова — на авто має бути розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" або документи, що підтверджують право на пільгу.

Штрафи за неправильне паркування:

340 грн — стандартні порушення зупинки чи стоянки;

340-510 грн — зупинка авто з ДВЗ на місцях для електромобілів;

680 грн — створення перешкод іншим учасникам руху;

255-510 грн — зупинка у зоні дії заборонних знаків;

1020-1700 грн — паркування на місцях для людей з інвалідністю;

20-кратний тариф — перебування на платній парковці понад 10 хвилин без оплати (наприклад, 600 грн за 30 грн/год).

У разі грубого порушення авто можуть евакуювати, що збільшить витрати приблизно на 2 000 грн. Якщо штраф сплатити протягом 10 днів, діє знижка 50%, але за несплату протягом місяця сума подвоюється, а водія можуть чекати додаткові санкції.

Тарифи на комірне в Одесі

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі у червні цього року тарифи на вивезення побутових відходів залишаться різними залежно від району міста та компанії, яка обслуговує будинки. Суми у платіжках для багатьох одеситів уже перевищують 30 гривень на людину щомісяця.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у червні вартість електроенергії для мешканців Одеси залишиться незмінною. Попри постійні обговорення можливого перегляду вартості, ціна для побутових споживачів поки що фіксована і становить 4,32 грн за кВт·год.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що у червні тарифи на воду для жителів Одеси поки залишаться без змін. Одесити й надалі платитимуть за розцінками, які діють ще з 2022 року. Водночас "Інфоксводоканал" уже опублікував проєкт нових тарифів, за яким водопостачання та каналізація можуть подорожчати майже у 2,7 раза.