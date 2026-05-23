Парковка авто в Одессе: цена за час стоянки в июне

Парковка авто в Одессе: цена за час стоянки в июне

Дата публикации 23 мая 2026 17:39
Припаркованные машины в Одессе. Фото иллюстративное: Патрульная полиция Одессы

В июне в Одессе и в дальнейшем будет действовать единый городской тариф на платную парковку, а именно 30 гривен в час. Именно такая стоимость установлена на официальных площадках в центральной части города и возле наиболее загруженных улиц.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за парковку в городе в июне.

Стоимость парковки в Одессе

Стоимость одного часа стоянки в Одессе составляет 30 гривен — тариф установлен с 1 января 2025 года. Оплата работает с 09:00 до 18:00, а все площадки обозначены дорожными знаками и QR-кодами для безналичной оплаты через КП "Одестранспарксервис".

Город также ввел абонементы: месячный стоит 2 500 грн, а годовой — 22 800 грн. Такой вариант выгоден для тех, кто паркуется регулярно, ведь уменьшает стоимость часа в разы.

Кто может не платить за парковку

В Одессе право бесплатно пользоваться платными паркоместами имеют только отдельные категории людей и транспорта. В 2026 году это регулируется законом "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью" и местными правилами парковки.

Бесплатно оставлять авто на платных парковках могут:

  • участники боевых действий;
  • люди с инвалидностью;
  • водители, которые перевозят людей с инвалидностью;
  • родители детей с инвалидностью;
  • законные представители людей с инвалидностью.

Но есть важное условие — на авто должен быть опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" или документы, подтверждающие право на льготу.

Штрафы за неправильную парковку:

  • 340 грн — стандартные нарушения остановки или стоянки;
  • 340-510 грн — остановка авто с ДВС на местах для электромобилей;
  • 680 грн — создание препятствий другим участникам движения;
  • 255-510 грн — остановка в зоне действия запрещающих знаков;
  • 1020-1700 грн — парковка на местах для людей с инвалидностью;
  • 20-кратный тариф — пребывание на платной парковке более 10 минут без оплаты (например, 600 грн за 30 грн/час).

В случае грубого нарушения авто могут эвакуировать, что увеличит расходы примерно на 2 000 грн. Если штраф оплатить в течение 10 дней, действует скидка 50%, но за неуплату в течение месяца сумма удваивается, а водителя могут ждать дополнительные санкции.

Тарифы на квартплату в Одессе

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе в июне этого года тарифы на вывоз бытовых отходов останутся разными в зависимости от района города и компании, которая обслуживает дома. Суммы в платежках для многих одесситов уже превышают 30 гривен на человека ежемесячно.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июне стоимость электроэнергии для жителей Одессы останется неизменной. Несмотря на постоянные обсуждения возможного пересмотра стоимости, цена для бытовых потребителей пока фиксированная и составляет 4,32 грн за кВт-ч.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что в июне тарифы на воду для жителей Одессы пока останутся без изменений. Одесситы и в дальнейшем будут платить по расценкам, которые действуют еще с 2022 года. В то же время "Инфоксводоканал" уже опубликовал проект новых тарифов, по которому водоснабжение и канализация могут подорожать почти в 2,7 раза.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
