Парковка авто в Одессе: цена за час стоянки в июне
В июне в Одессе и в дальнейшем будет действовать единый городской тариф на платную парковку, а именно 30 гривен в час. Именно такая стоимость установлена на официальных площадках в центральной части города и возле наиболее загруженных улиц.
Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за парковку в городе в июне.
Стоимость парковки в Одессе
Стоимость одного часа стоянки в Одессе составляет 30 гривен — тариф установлен с 1 января 2025 года. Оплата работает с 09:00 до 18:00, а все площадки обозначены дорожными знаками и QR-кодами для безналичной оплаты через КП "Одестранспарксервис".
Город также ввел абонементы: месячный стоит 2 500 грн, а годовой — 22 800 грн. Такой вариант выгоден для тех, кто паркуется регулярно, ведь уменьшает стоимость часа в разы.
Кто может не платить за парковку
В Одессе право бесплатно пользоваться платными паркоместами имеют только отдельные категории людей и транспорта. В 2026 году это регулируется законом "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью" и местными правилами парковки.
Бесплатно оставлять авто на платных парковках могут:
- участники боевых действий;
- люди с инвалидностью;
- водители, которые перевозят людей с инвалидностью;
- родители детей с инвалидностью;
- законные представители людей с инвалидностью.
Но есть важное условие — на авто должен быть опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" или документы, подтверждающие право на льготу.
Штрафы за неправильную парковку:
- 340 грн — стандартные нарушения остановки или стоянки;
- 340-510 грн — остановка авто с ДВС на местах для электромобилей;
- 680 грн — создание препятствий другим участникам движения;
- 255-510 грн — остановка в зоне действия запрещающих знаков;
- 1020-1700 грн — парковка на местах для людей с инвалидностью;
- 20-кратный тариф — пребывание на платной парковке более 10 минут без оплаты (например, 600 грн за 30 грн/час).
В случае грубого нарушения авто могут эвакуировать, что увеличит расходы примерно на 2 000 грн. Если штраф оплатить в течение 10 дней, действует скидка 50%, но за неуплату в течение месяца сумма удваивается, а водителя могут ждать дополнительные санкции.
